Bas pocht auf Konsens in Rentenkommission - Vorschläge am 29. Juni

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 21. Mai (Reuters) - Nach einem Medienbericht über weitreichende Pläne für eine Rente mit 70 hat das von SPD-Co-Chefin Bärbel Bas geführte Bundesarbeitsministerium die Rentenkommission an ihren Auftrag zu einem Konsens erinnert. Auftrag der Kommission sei es, einvernehmliche Beschlüsse zu fassen, erklärte das Ministerium am Mittwoch. Zuvor hatte "Bild" unter Berufung auf das 13-köpfige Expertengremium berichtet, dieses wolle eine schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 70 Jahre und eine ‌Absenkung des Rentenniveaus auf 46 Prozent empfehlen.

Die Co-Vorsitzende der Kommission, Constanze Janda, lehnte einen Kommentar zu dem Bericht ab. "Wir haben in der Kommission strikte Vertraulichkeit vereinbart und werden unsere Arbeit Ende Juni abschließen und unseren Bericht am 29. Juni ⁠vorlegen", sagte Janda der ⁠Nachrichtenagentur Reuters. Vertreter von SPD und CDU in der Kommission widersprachen dem "Bild"-Bericht mit Verweis darauf, es gebe noch keine Beschlüsse.

Die SPD-Politikerin Annika Klose und der CDU-Politiker Pascal Reddig verwiesen auf Anfrage darauf, dass die Kommission Vertraulichkeit vereinbart habe. "Ich kann Ihnen aber sagen, dass Vieles noch nicht entschieden ist und wir noch vier bis fünf Wochen brauchen", sagte Klose der Nachrichtenagentur Reuters. "Von daher kann ich sagen, dass der 'Bild'-Bericht nicht stimmt." Der Bericht treffe schon deshalb nicht zu, "weil über die beschriebenen Punkte noch keine ‌Beschlüsse getroffen wurden", erklärte auch Reddig, der die CDU im Gremium vertritt.

RENTE MIT ‌70 AB ANFANG DER 60ER-JAHRE?

Dem "Bild"-Bericht zufolge will die Kommission eine weitere schrittweise Anhebung des Rentenalters empfehlen. Demnach könnte es Anfang der 2040er-Jahre auf 68 und Anfang der 2050er-Jahre auf 69 Jahre steigen, bevor Anfang der 2060er-Jahre die Marke von 70 Jahren erreicht werde. Zur Stabilisierung der ⁠Finanzen solle zudem das Rentenniveau von derzeit 48 Prozent auf 46 Prozent sinken. Umstritten sei in der Kommission, ob auch Beamte ‌in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten.

Die Regelaltersgrenze für die Rente ⁠steigt seit dem Jahr 2012 schrittweise bis 2031 auf 67 Jahre. Das hatten Union und SPD 2007 auf den Weg gebracht. Die SPD hatte eine weitere Anhebung bisher stets abgelehnt. Bas hatte zugleich aber auch die Reformnotwendigkeit unterstrichen. Ende Juni will sich die schwarz-rote Koalition auf ein Paket verständigen, das auch eine Reform der Einkommensteuer und ‌die Pflegeversicherung umfassen soll.

Ökonomen halten eine weitere Anhebung des Rentenalters für ⁠notwendig. DIW-Präsident Marcel Fratzscher sagte der "Rheinischen Post", dies sei ⁠unvermeidbar. Er warnte jedoch zugleich, eine Absenkung des Niveaus für Menschen mit geringer Rente wäre ein "schwerwiegender Fehler". Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sagte dem Blatt, die mutmaßlichen Vorschläge der Kommission seien "so richtig wie erwartbar".

Scharfe Kritik kam von Gewerkschaften und aus der Opposition. "Statt einer solidarischen Reform droht der Abbau der gesetzlichen Rente mit harten Folgen für Jung und Alt", erklärte IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban. Die Chefin der Links-Fraktion, Heidi Reichinnek, sprach von einer "unfassbar sozial kalten Empfehlung". Diese werde immer mehr Menschen in die Altersarmut treiben. Verdi-Chef Frank Werneke nannte eine Erhöhung des Rentenalters auf 70 Jahre eine Zumutung, die faktisch zu einer Rentenkürzung führe. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel erklärte: "Wer dieser Tage immer noch von einem Rentenalter 70 ⁠träumt, weiß nichts von der Lebensrealität von Beschäftigten Ü60 in deutschen Betrieben." Ein höheres Rentenalter sei eine Rentenkürzung für alle Beschäftigten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)