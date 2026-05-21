BASF- und Thyssenkrupp-Chefs begleiten Wirtschaftsministerin Reiche nach China

Berlin/Frankfurt, 21. ⁠Mai (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche wird bei ihrer ersten China-Reise in der kommenden Woche von hochrangigen Wirtschaftsvertretern begleitet. Teil der Delegation sind unter anderem die Vorstandschefs von BASF und Thyssenkrupp, Markus Kamieth ‌und Miguel Lopez, sowie Siemens-Energy-Vorstand Tim Holt. Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte, für die Bundesregierung sei es besonders wichtig, sich ⁠im Rohstoffbereich ⁠resilienter aufzustellen und zugleich fairen Wettbewerb einzufordern. Diese Themen spielten auch in den Gesprächen in China eine Rolle. Zugleich verwies der Sprecher auf die Bedeutung der Europäischen Union als wichtigen Abnehmer chinesischer Waren.

Der Besuch von Bundeswirtschaftsministerin Reiche vom 26. ‌bis 29. Mai fällt in eine ‌Phase zunehmenden Protektionismus und globaler Handelsverschiebungen. Als drittgrößte Volkswirtschaft steht Deutschland durch die wachsende Konkurrenz aus China und US-Importzölle besonders unter Druck. ⁠Die Reise unterstreicht zugleich die deutsche Abhängigkeit von China als ‌Rohstofflieferant und Absatzmarkt – bei gleichzeitig intensiver ⁠Konkurrenz in den Branchen Auto, Energie und Technologie.

Reiches Reise folgt auf jüngste China-Besuche der Präsidenten Russlands und der USA. Vor drei Monaten war Bundeskanzler Friedrich Merz in ‌die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ⁠gereist, um die von starken ⁠Abhängigkeiten – insbesondere bei Seltenen Erden – geprägten Beziehungen neu auszurichten. Die deutsche Wirtschaft investiert unterdessen weiter kräftig in der Volksrepublik: BASF hatte im März im südchinesischen Zhanjiang einen neuen, neun Milliarden Euro teuren Komplex eröffnet – die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Chemiekonzerns.

(Bericht von Rene Wagner und Thomas Seythal in Berlin, Christoph Steitz und Patricia Weiß in Frankfurt, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)