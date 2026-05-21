Baukonzern Strabag trotzt Kälte und steigert Bauleistung

Wien, ⁠21. Mai (Reuters) - Der österreichische Baukonzern Strabag ist trotz witterungsbedingter Verzögerungen mit Zuwächsen in das Jahr gestartet und hat ‌seine Jahresziele bestätigt. Die Bauleistung sei im ersten Quartal um vier Prozent auf ⁠3,87 ⁠Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Auftragsbestand wuchs um 18 Prozent auf 33,06 Milliarden Euro. Kalte Temperaturen im ‌Januar und Februar hätten dazu ‌geführt, dass Projekte im Verkehrswegebau erst später angelaufen seien, erklärte Konzernchef Stefan ⁠Kratochwill. Dies habe jedoch durch die ‌breite Aufstellung ausgeglichen ⁠werden können. Für 2026 rechnet der Vorstand weiterhin mit einer Leistung von rund 22 Milliarden Euro und ‌einer operativen ⁠Rendite (Ebit-Marge) von 5,0 bis ⁠5,5 Prozent. Möglichen Auswirkungen des Iran-Krieges begegne das Unternehmen mit Preisgleitklauseln in den Verträgen sowie einer lokalen Beschaffungspolitik, hieß es weiter.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)