Bericht über Rente mit 70 - Arbeitsministerin mahnt Konsens der Kommission an

Berlin, 21. ⁠Mai (Reuters) - Nach einem Medienbericht über Pläne für eine Rente mit 70 hat das von SPD-Co-Chefin Bärbel Bas geführte Arbeitsministerium die Rentenkommission an ihren Auftrag ‌zu einem Konsens erinnert. "Das Bundesarbeitsministerium kommentiert keine vermeintlichen Zwischenstände", erklärte das Ministerium am Donnerstag. Der Auftrag ⁠der Kommission ⁠sei es, Beschlüsse im Konsens zu fassen.

Zuvor hatte "Bild" unter Berufung auf Kommissionskreise berichtet, das Expertengremium wolle eine schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 70 Jahre bis Anfang der 2060er Jahre empfehlen. Zur ‌Stabilisierung der Finanzen solle zudem ‌das Rentenniveau auf 46 Prozent sinken. Die von der Regierung eingesetzte Kommission soll ihren Bericht bis Ende ⁠Juni vorlegen.

Über eine Anhebung des Renteneintrittsalters gebe es in ‌der Kommission bislang keinen ⁠Konsens, sagte ein mit dem Stand der Gespräche vertrauter Insider der Nachrichtenagentur Reuters. Die SPD hatte eine Anhebung bisher stets abgelehnt. Das ‌gesetzliche Renteneintrittsalter steigt derzeit ⁠bis Anfang der 2030er-Jahre ⁠schrittweise auf dann 67 Jahre.

Das Arbeitsministerium erklärte, die Rentenkommission arbeite professionell und vertrauensvoll unter ihren Vorsitzenden Constanze Janda und Frank-Jürgen Weise: "Die Bundesregierung vertraut auf die hohe Kompetenz und Expertise der Kommissionsvorsitzenden, einvernehmliche Empfehlungen der gesamten Kommission zu erreichen."

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)