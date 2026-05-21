Bund vergibt Auftrag für KI-Cloud an Telekom-Tochter T-Systems

Das Bundesdigitalministerium bucht für 250 Millionen Euro Cloud-Kapazitäten in heimischen KI-Rechenzentren. Ein Konsortium um T-Systems, eine Tochter der Deutschen Telekom, erhalte als erstplatzierter Bieter den Zuschlag, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Ein weiterer Auftrag gehe an ‌den Wiesbadener IT-Dienstleister SVA. "Mit der KI-Cloud schaffen wir das Rückgrat einer souveränen, digitalen und KI-fähigen Verwaltung in Deutschland", sagte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger.

Über die Verteilung ⁠des Auftragsvolumens ⁠zwischen den beiden Anbietern oder die Laufzeit des Vertrages machte er keine Angaben. Einem Insider zufolge erhält T-Systems in den kommenden vier Jahren mehr als die Hälfte der Investitionssumme von 250 Millionen Euro.

Als Technologiepartner beteiligt sich SAP an dem Projekt. Der Walldorfer Softwarekonzern bringe sein Fachwissen bei ‌der Datenverarbeitung ein, um die Digitalisierung des öffentlichen ‌Sektors im Rahmen des sogenannten "Deutschland-Stack" voranzutreiben, sagte SAP-Chef Christian Klein.

Unter diesem Begriff fassen Experten die verschiedenen Ebenen der IT zusammen - von Rechenzentren über KI-Modelle bis ⁠zu Anwendungen. Diese sollen so weit wie möglich unter heimischer Kontrolle stehen. "Wer künftig ‌in der Welt noch eine Rolle ⁠spielen will, muss im Rennen um digitale Souveränität vorne sein", betonte Telekom-Chef Tim Höttges.

Die neue Cloud bilde unter anderem die Basis für die Plattform "Kipitz", hieß es weiter. Dort könnten Bund, Länder und ‌Kommunen Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI) entwickeln ⁠und betreiben.

Dabei stehe der Einsatz ⁠offener Standards und Schnittstellen im Vordergrund, um die Abhängigkeit von einzelnen Unternehmen zu verringern. Zudem soll quelloffene Software genutzt werden, bei der der Programmcode jederzeit verändert werden kann.

Die Telekom teilte auf Anfrage mit, dass sie für die KI-Cloud auf bestehende Rechenzentren zurückgreift. Der Bonner Konzern hatte vor einigen Monaten in München eine Anlage mit 10.000 Spezialprozessoren des Weltmarktführers Nvidia in Betrieb genommen. Dort setzt die Telekom ebenfalls auf SAP als ⁠Software-Lieferant.