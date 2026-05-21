Bundestagsabgeordnete reisen nach Taiwan - Treffen mit Präsidenten geplant

Berlin, 21. ⁠Mai (Reuters) - Fünf Bundestagsabgeordnete reisen zu politischen Gesprächen nach Taiwan. Die Delegation des Parlamentarischen Freundeskreises Berlin-Taipei werde dabei auch mit Präsident Ching Te Lai sowie dessen Vorgängerin Tsai Ing Wen zusammentreffen, wie der Bundestag am ‌Donnerstag in Berlin mitteilte. Die Reise ist vom 23. bis 31. Mai geplant. Ziel des Austauschs sei es, "die wirtschaftliche und kulturelle ⁠Zusammenarbeit mit ⁠einem der wichtigsten demokratischen Partner in der Region zu stärken". Vorgesehen ist demnach auch ein Besuch des "Central Taiwan Science Park", bei dem es um die aktuelle Entwicklung der Halbleiterindustrie gehen soll. In Taiwan produziert unter anderem mit TSMC der weltgrößte Hersteller von Chips ‌für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz.

Die Delegation besteht ‌aus den Abgeordneten Till Steffen (Bündnis 90/Die Grünen), Markus Reichel, Klaus-Peter Willsch (beide CDU/CSU), Mandy Eißing (Die Linke) und Rainer Kraft (AfD). Die Reise dürfte in China - dem ⁠wichtigsten Handelspartner Deutschlands - auf Missfallen stoßen. Die Volksrepublik betrachtet die demokratisch ‌regierte Insel als Teil ihres Staatsgebiets. ⁠Sie strebt eine Eingliederung an und schließt dabei auch militärische Gewalt nicht aus. Taiwans Regierung weist die Ansprüche zurück: Nur die Inselbewohner könnten über ihre Zukunft entscheiden, zudem sei ‌Taiwan nie Teil der Volksrepublik ⁠gewesen.

"Taiwan ist ein sehr wichtiger Partner ⁠für Deutschland", sagte der Vorsitzende des Freundeskreises Berlin-Taipei, Steffen. "Wir haben viel gemeinsam: Als freiheitliche Demokratien werden wir herausgefordert durch autoritäre Kräfte und müssen uns behaupten in einer Welt, in der die USA kein verlässlicher Partner mehr sind." Die Delegationsreise soll die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Taiwan vertiefen. Auf dem Programm stehen Fragen zu Wirtschaft, Demokratie, Kultur und Sicherheit. "Die Kooperation ist ausschließlich eine ⁠Angelegenheit von Deutschland und Taiwan", fügte Steffen hinzu.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)