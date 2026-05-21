Dax dürfte nach Erholungsrally schwächer eröffnen

Nach dreitägiger Erholung dürfte sich am Donnerstag im Dax zunächst wenig tun. Der außerbörsliche Indikator X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Rückgang um 0,2 Prozent für den Leitindex. Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran.

Mit Spannung war der Quartalsbericht des KI-Konzerns Nvidia erwartet worden, der am späten Mittwochabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurde. Vor Bekanntgabe der Zahlen waren der S&P 500 und der Nasdaq 100 wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt.

Nvidia überzeugte offenbar zunächst vor allem die Analysten, von denen einige bereits ihre Kursziele anhoben. Die Aktien gaben allerdings nachbörslich etwas nach, nachdem sie seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Die Erwartungen der sogenannten "Buy-Side" waren nämlich extrem hoch. Dazu zählen Marktakteure wie Asset-Manager, Pensionskassen, Hedgefonds und Vermögensverwalter.

USA: Deutliche Zugewinne vor Nvidia-Zahlen

Neue Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs haben den US-Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben und die Ölpreise belastet. Zudem verteilten die Anleger mit Blick auf den nach Handelsende anstehenden Nvidia-Quartalsbericht schon Vorschusslorbeeren. Marktbeobachter warnten, es könnte dem auf KI-Chips spezialisierten Halbleiterriesen schwerfallen, mit seinen Zahlen und Geschäftsprognosen die hohen Erwartungen zu erfüllen. Vom im Handelsverlauf veröffentlichten Protokoll zur letzten Sitzung der US-Notenbank Fed gingen keine Kursimpulse aus.

Der Nasdaq 100 verabschiedete sich dank starker Halbleitertitel 1,66 Prozent höher mit 29.297,70 Punkten. Damit erholte sich der technologielastige Auswahlindex deutlich von den Gewinnmitnahmen seit seinem Rekord vom Donnerstag. Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 mit einem Plus von 1,08 Prozent auf 7.432,97 Punkte aus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 1,31 Prozent auf 50.009,35 Punkte zu.

Asien: Tech-Aktien bleiben gefragt

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte vor allem dank einer hohen Nachfrage nach Technologieaktien größtenteils zugelegt. Besonders kräftig fielen die Gewinne in Tokio und Seoul aus. In Japan legte der dortige Leitindex Nikkei 225 rund eine Stunde vor Handelsende 3,6 Prozent zu und kletterte wieder über die Marke von 60.000 Punkten. Noch stärker als in Japan ging es in Südkorea nach oben. Der Kospi kletterte im späten Handel um mehr als acht Prozent. Dort sorgten vor allem hohe Kursgewinne von Samsung und SK Hynix für das deutliche Plus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zog um rund ein halbes Prozent an. Etwas nach unten ging es dagegen mit dem Hang Seng Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 61.970,89 + 3,62 Prozent Hang Seng 25.545,65 - 0,41 Prozent CSI 300 4.877,06 + ß,

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,83 -0,10 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,096 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,595 + 0,025 Prozentpunkte

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung Euro/US-Dollar 1,1621 - 0,02 Prozent US-Dollar/Yen 158,93 + 0,01 Prozent Euro/Yen 184,69 + 0,01 Prozent

Rohöl:

Sorte Barrelpreis in Dollar Veränderung Brent 105,66 + 0,64 US-Dollar WTI 98,83 + 0,57

Umstufung von Aktien:

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 243 (241) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 27 (26) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT EVONIK AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 18 (17) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR FREENET AUF 23 (24) EUR - 'SELL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1600 (2200) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 475 (410) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 300 (275) USD - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 350 (320) USD - 'BUY'

- DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR HOME DEPOT AUF 260 (300) USD - 'VERKAUFEN'

- UBS HEBT GE HEALTHCARE AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 69 (75) USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 89 (85) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INTUIT AUF 550 (650) USD - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 255 (220) USD - 'HOLD'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR INTUIT AUF 530 (600) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 285 (250) USD - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 315 (300) USD - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ANALOG DEVICES AUF 430 (375) USD - 'MARKET-PERFORM'

- BARCLAYS HEBT FLSMIDTH AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 600 DKK

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 150 (162) SEK - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MEDIAFOREUROPE B AUF 4,25 (5,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- GOLDMAN HEBT FLUGHAFEN ZURICH AUF 'BUY' - ZIEL 265 CHF

- GOLDMAN SENKT EIFFAGE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 148 EUR

- JEFFERIES HEBT ALFEN AUF 'BUY' - ZIEL 18 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 4500 (4400) PENCE - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CSG AUF 34 (40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT LINDT & SPRÜNGLI AUF 'EQUAL-WEIGHT'

- MORGAN STANLEY HEBT NATURGY AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 32 EUR

- ODDO BHF HEBT SAVENCIA AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 79 EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 175 (168) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT SWISS RE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 112 (131) CHF

- JPMORGAN SENKT FERRETTI AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 3,40 (4,75) EUR

(mit Material von dpa-AFX)