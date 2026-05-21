Frankfurt, 21. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex gab 0,2 Prozent auf 24.695 Zähler nach. Zuletzt hatte die Hoffnung auf Fortschritte bei den Friedensverhandlungen ‌zwischen den USA und Iran den Dax nach oben getrieben, seit Wochenanfang hat er mehr als drei Prozent zugelegt. "Wie weit sich ⁠die USA ⁠und der Iran tatsächlich angenähert haben, kann von außen niemand nachvollziehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Börsen hätten das Friedensszenario in den vergangenen Wochen bereits mehrmals eingepreist. "Bislang lagen sie jedes Mal daneben."

Der Iran prüft nach eigenen Angaben die ‌jüngsten Vorschläge der USA zur Beendigung des ‌Krieges. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, er sei bereit, einige Tage auf die "richtigen Antworten" aus Teheran zu warten. Zugleich drohte er ⁠mit neuen Angriffen, sollte der Iran einem Abkommen nicht zustimmen. An ‌den Ölmärkten legten die Notierungen nach ⁠dem jüngsten Preisrutsch wieder zu. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich um jeweils 1,5 Prozent auf 106,56 beziehungsweise 99,74 Dollar je Fass.

Zu den größten Verlierern ‌zählten in den ersten Minuten ⁠die Aktien von Brenntag und ⁠Commerzbank, die beide mit Dividendenabschlag gehandelt wurden. Sie verloren rund vier Prozent. Auf der Gewinnerseite rückte Porsche mit einem Plus von 1,1 Prozent vor.

Die Quartalszahlen von Nvidia rissen die Anleger nicht vom Hocker. Der wachsende Bedarf an Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) verhalf dem Konzern zu einem erneuten Wachstumsschub. Die Aktien gaben im nachbörslichen US-Handel dennoch leicht nach.

(Bericht von: Daniela Pegna, ⁠redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)