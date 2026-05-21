Dax gibt nach drei starken Tagen etwas nach

Der Dax hat am Donnerstag mit einem kleinen Abschlag eröffnet. Nach drei starken Tagen mit einem Zugewinn von knapp 800 Punkten sank der Dax im frühen Handel um leichte 0,2 Prozent auf 24.693 Punkte. Starke Zahlen des KI-Profiteurs Nvidia hatten keinen Einfluss auf den deutschen Gesamtmarkt. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 0,1 Prozent auf 31.841 Punkte, während der Euro Stoxx 50 um 0,2 Prozent nachgab.

Tags zuvor war der Dax zeitweise bis auf 24.885 Punkte gestiegen, kam aber nicht ganz an sein Monatshoch bei 25.152 Punkten heran. Vor Bekanntgabe der Nvidia-Zahlen waren die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 sogar wieder an ihre jüngsten Rekorde herangerückt.

Infineon nach Nvidia-Zahlen im Blick

Nvidia musste hohen Erwartungen entsprechen, konnte offenbar zunächst vor allem nur die Analysten überzeugen. Denn nach Einschätzung des Jefferies-Analysten Blayne Curtis hat Nvidia in jeglicher Hinsicht abgeliefert. Die Erwartungen am Markt waren aber offenbar noch etwas höher angesiedelt, nachdem die Aktien seit Ende März um gut ein Drittel gestiegen waren. Sie gaben nachbörslich etwas nach.

Vor diesem Hintergrund könnte am Donnerstag auch die jüngste Rally bei europäischen Chipwerten hinterfragt werden. Auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2000 stehend, wurden bei Infineon aber nochmals etwas höhere Kurse gezahlt. Auch die frisch vorgelegten Resultate des US-Konzerns Analog Devices könnten für den deutschen Halbleiterhersteller relevant sein.

Die Aktien von RWE und Evonik liegen jedoch im Minus infolge von Analystenabstufungen. Für den Energiekonzern RWE gab die französische Investmentbank Exane BNP nach dem guten Lauf der vergangenen Monate ihr optimistisches Votum auf. Mit dem Ende April erreichten Hoch seit 2010 hatten sich die Titel seit Ende 2024 mehr als verdoppelt. RWE-Aktien sanken um rund ein Prozent, Evonik gaben um 0,4 Prozent nach.

Bei dem Chemiekonzern konterte Barclays die Jefferies-Hochstufung vom Vortag. Durch die Erholung seit März sei die Bewertung nun fair, argumentierte der Analyst Anil Shenoy. Wie auch andere Chemiewerte hatte Evonik zuletzt als Profiteur der Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs gegolten. Dies sei nun eingepreist.

Euro und Gold etwas schwächer

Der Euro fiel nach Kursgewinnen vom Vortag wieder. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1617 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Am Mittwoch hatte der Euro noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert. US-Präsident Donald Trump verschob vorerst einen neuen Angriff auf den Iran mit der Begründung, dass es ernsthafte Verhandlungen gebe. Er sprach von einer positiven Entwicklung.

Ein kleines Minus verbuchte auch das Edelmetall Gold. Der Preis je Feinunze (31,1 Gramm) fiel zuletzt um 0,56 Prozent auf 4.520 US-Dollar. Damit hielt sich der Kurs gleichwohl nahe der Marke von 4.500 Dollar, um die er zuletzt pendelte.

(mit Material von dpa-AFX)