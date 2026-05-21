Dax kaum verändert erwartet - Konjunktur und Geopolitik im Blick

Frankfurt, 21. ⁠Mai (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge kaum verändert in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent höher ‌bei 24.737,24 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen sorgten steigende Chipaktien und das Ausbleiben einer neuen ⁠Eskalation ⁠im Iran-Krieg. Auch an der Wall Street ging es bergauf.

Am Donnerstag dürfte die EU-Kommission angesichts des Ölpreisschocks ihre Wachstumsprognose senken. Dies hat EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis bereits mit Blick auf die nun anstehende Frühjahrsprognose signalisiert.

Zudem ‌kommen die Außenminister der 32 Nato-Staaten ‌im schwedischen Helsingborg zu zweitägigen Beratungen zusammen. Im Zentrum des Treffens stehen unter anderem der russische Angriffskrieg gegen die ⁠Ukraine und eine Verstärkung der Rüstungskooperation.

Bei den Konjunkturdaten blicken ‌Anleger auf die Einkaufsmanagerindizes für ⁠die Euro-Zone und die USA sowie Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Euroraum im Mai.

Auf der Unternehmensseite dürfte Nvidia in den Fokus rücken. Der wachsende Bedarf an ‌Hochleistungsprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) ⁠verhalf dem Konzern zu einem ⁠erneuten Wachstumsschub. Die Aktien gaben im nachbörslichen US-Handel dennoch leicht nach.

Auf der Agenda stehen zudem zahlreiche Hauptversammlungen. Zum jährlichen Investorentreffen laden unter anderem Fresenius Medical Care, Vonovia, Lanxess und Hugo Boss.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.737,24

EuroStoxx50 5.976,07

EuroStoxx50-Future 5.979,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 50.009,35 +1,3%

Nasdaq

S&P 500 7.432,97 +1,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 61.886,47 +3,5%

Shanghai 4.162,37 MISSING

CONDITION0,0%

Hang Seng 25.648,28 +0,0%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)