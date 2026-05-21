DAX und Wall Street vorbörslich im Minus
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Der DAX startet mit leichten Verlusten in den Handel, während auch der EuroStoxx 50 nachgibt. Belastet wird die Stimmung unter anderem von der verhaltenen Reaktion auf die Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia. Vorbörslich deuten auch die US-Indizes auf einen schwächeren Handelsauftakt hin: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen im Minus. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel ebenfalls leicht schwächer.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem neue Konjunktursignale aus Europa und den USA. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Eurozone, die als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Dynamik gelten. Parallel beobachten Investoren die jüngsten Signale der US-Notenbank sowie die Entwicklung der Inflationserwartungen, nachdem das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung erneut Hinweise auf einen vorsichtigen geldpolitischen Kurs geliefert hatte. Zudem richtet sich der Blick auf die laufende Berichtssaison, die weiterhin starke Impulse für einzelne Branchen liefert.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Aktien des italienischen Versicherers Generali legen vorbörslich deutlich zu, nachdem die Gesellschaft mit starken Quartalszahlen überzeugte. Vor allem die robuste operative Entwicklung und der optimistische Ausblick sorgen für Rückenwind im europäischen Versicherungssektor.
Nvidia hingegen zeigt sich nach den Geschäftszahlen nur wenig bewegt. Zwar übertraf der KI-Konzern erneut hohe Markterwartungen, Anleger hatten nach der starken Kursrally der vergangenen Monate jedoch offenbar noch mehr Dynamik eingepreist. Die Zahlen liefern damit zwar eine Bestätigung des KI-Booms, reichen kurzfristig aber nicht für neue Rekordfantasien.
Im DAX bleibt zudem Infineon gefragt. Die Aktie profitiert weiter von der starken Stimmung im Halbleitersektor und orientiert sich trotz der verhaltenen Nvidia-Reaktion auf hohem Niveau nach oben. Zusätzliche Unterstützung liefern positive Branchensignale aus den USA rund um Analog Devices.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG4WCU
|46,69
|19961,28763 Punkte
|5,28
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN65UC
|25,12
|22149,419556 Punkte
|9,76
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8FHG
|4,48
|24253,30863 Punkte
|54,25
|Open End
|Nvidia Corp.
|Bull
|UN77RH
|2,53
|194,011093 USD
|7,75
|Open End
|DAX®
|Bear
|UN82LB
|2,68
|24888,738736 Punkte
|89,5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UG7GJC
|5,44
|26000,00 Punkte
|15,83
|18.09.2026
|ServiceNow Inc.
|Call
|UN729T
|2,24
|90,00 USD
|2,87
|16.12.2026
|Evonik Industries AG
|Call
|UG7KNG
|0,89
|18,00 EUR
|7,03
|16.12.2026
|Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|Call
|UN1Q67
|0,51
|150,00 USD
|7,84
|16.09.2026
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|HD4LJN
|5,99
|390,00 USD
|5,22
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UN74FF
|3,57
|23915,995711 Punkte
|30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Short
|UN7AVX
|2,54
|458,986297 USD
|10
|Open End
|Alphabte Inc. Class C
|Long
|UN7ZSF
|9,87
|307,993057 USD
|5
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UG87VA
|2,99
|347,797261 USD
|6
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6H8P
|3,74
|19792,898726 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2026; 10:00 Uhr;
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