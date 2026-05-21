DAX und Wall Street vorbörslich im Minus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Der DAX startet mit leichten Verlusten in den Handel, während auch der EuroStoxx 50 nachgibt. Belastet wird die Stimmung unter anderem von der verhaltenen Reaktion auf die Quartalszahlen des KI-Konzerns Nvidia. Vorbörslich deuten auch die US-Indizes auf einen schwächeren Handelsauftakt hin: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 liegen im Minus. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel ebenfalls leicht schwächer.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem neue Konjunktursignale aus Europa und den USA. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Einkaufsmanagerindizes (PMI) für die Eurozone, die als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Dynamik gelten. Parallel beobachten Investoren die jüngsten Signale der US-Notenbank sowie die Entwicklung der Inflationserwartungen, nachdem das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung erneut Hinweise auf einen vorsichtigen geldpolitischen Kurs geliefert hatte. Zudem richtet sich der Blick auf die laufende Berichtssaison, die weiterhin starke Impulse für einzelne Branchen liefert.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Die Aktien des italienischen Versicherers Generali legen vorbörslich deutlich zu, nachdem die Gesellschaft mit starken Quartalszahlen überzeugte. Vor allem die robuste operative Entwicklung und der optimistische Ausblick sorgen für Rückenwind im europäischen Versicherungssektor.

Nvidia hingegen zeigt sich nach den Geschäftszahlen nur wenig bewegt. Zwar übertraf der KI-Konzern erneut hohe Markterwartungen, Anleger hatten nach der starken Kursrally der vergangenen Monate jedoch offenbar noch mehr Dynamik eingepreist. Die Zahlen liefern damit zwar eine Bestätigung des KI-Booms, reichen kurzfristig aber nicht für neue Rekordfantasien.

Im DAX bleibt zudem Infineon gefragt. Die Aktie profitiert weiter von der starken Stimmung im Halbleitersektor und orientiert sich trotz der verhaltenen Nvidia-Reaktion auf hohem Niveau nach oben. Zusätzliche Unterstützung liefern positive Branchensignale aus den USA rund um Analog Devices.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG4WCU 46,69 19961,28763 Punkte 5,28 Open End X-DAX® Bull UN65UC 25,12 22149,419556 Punkte 9,76 Open End DAX® Bull UN8FHG 4,48 24253,30863 Punkte 54,25 Open End Nvidia Corp. Bull UN77RH 2,53 194,011093 USD 7,75 Open End DAX® Bear UN82LB 2,68 24888,738736 Punkte 89,5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG7GJC 5,44 26000,00 Punkte 15,83 18.09.2026 ServiceNow Inc. Call UN729T 2,24 90,00 USD 2,87 16.12.2026 Evonik Industries AG Call UG7KNG 0,89 18,00 EUR 7,03 16.12.2026 Alibaba Group Holding Ltd. ADR Call UN1Q67 0,51 150,00 USD 7,84 16.09.2026 Advanced Micro Devices Inc. Call HD4LJN 5,99 390,00 USD 5,22 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UN74FF 3,57 23915,995711 Punkte 30 Open End Tesla, Inc. Short UN7AVX 2,54 458,986297 USD 10 Open End Alphabte Inc. Class C Long UN7ZSF 9,87 307,993057 USD 5 Open End Tesla, Inc. Long UG87VA 2,99 347,797261 USD 6 Open End DAX® Long UG6H8P 3,74 19792,898726 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.05.2026; 10:00 Uhr;

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