Deutscher Exportüberschuss mit USA fällt um ein Drittel - Weniger Autoexporte

Berlin, 21. ⁠Mai (Reuters) - Die von US-Präsident Donald Trump eingeführten hohen Zölle lassen den deutschen Exportüberschuss mit den Vereinigten Staaten einbrechen. Im ersten Quartal übertrafen die Warenexporte in die weltgrößte Volkswirtschaft die Importe von dort nur noch um 12,4 Milliarden Euro, wie das Statistische ‌Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das waren 30,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 17,8 Milliarden Euro. Ausschlaggebend dafür waren vor allem sinkende Ausfuhren von Kraftfahrzeugen und ⁠Fahrzeugteilen.

Insgesamt wurden ⁠in den ersten drei Monaten des Jahres Waren im Wert von 36,2 Milliarden Euro in die USA exportiert. Umgekehrt wurden Waren im Wert von 23,8 Milliarden Euro von dort nach Deutschland importiert. Die Exporte in die USA brachen damit um 12,1 Prozent ein, während die Importe um 1,9 Prozent wuchsen.

Auf den ‌Handel mit Kraftfahrzeugen und Fahrzeugteilen entfiel mit 5,0 Milliarden ‌Euro der größte Anteil am deutschen Exportüberschuss mit den USA. Er fiel allerdings um 35,5 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor. Insgesamt exportierte Deutschland im ersten Quartal ⁠Fahrzeuge im Wert von 6,5 Milliarden Euro in die USA. Das waren 28,4 Prozent ‌weniger als im Vorjahresquartal. Die entsprechenden ⁠Importe aus den USA legten zugleich um 13,2 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro zu.

Einen Exportüberschuss mit den Vereinigten Staaten erzielte Deutschland auch mit Maschinen (4,9 Milliarden Euro). Er schrumpfte um 4,8 Prozent. Auch bei pharmazeutischen Erzeugnissen (3,4 Milliarden Euro / ‌minus 18,7 Prozent sowie elektrischen Ausrüstungen (1,9 ⁠Milliarden Euro / minus 5,3 Prozent) erzielte ⁠Deutschland einen Exportüberschuss.

Anders sieht es bei mineralischen Brennstoffen aus: Bei Erdöl und Erdgas wies Deutschland ein Defizit von drei Milliarden Euro aus. Auch der Handel mit Kohle und Kokereierzeugnissen wies ein Defizit auf (jeweils -0,3 Milliarden Euro).

Die Europäische Union hatte sich am Mittwoch auf ein Handelsabkommen mit den USA geeinigt, das 15 Prozent Zölle auf die überwiegende Mehrheit der EU-Exporte in die Vereinigten Staaten vorsieht. Diese Obergrenze gilt für die meisten Sektoren – darunter Autos, Halbleiter und Pharmazeutika. Der ⁠Zollsatz von 15 Prozent ist deutlich höher als vor Trumps Amtsantritt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)