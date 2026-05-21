GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DIE GVZ SCHLIESST DAS JAHR 2025 MIT POSITIVEM ERGEBNIS AB



21.05.2026 / 09:03 CET/CEST





Medienmitteilung

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich blickt auf ein gutes Schadenjahr zurück. Die geschätzte Gesamtschadensumme beläuft sich auf 49,6 Mio. Franken (Vorjahr: 51,4 Mio. Franken). Mit 17,3 Mio. Franken (Vorjahr: 18,0 Mio. Franken) erzielte die GVZ ein solides Jahresergebnis. Der Gewinn wird dem Reservefonds gutgeschrieben, mit dem Schadenereignisse gedeckt werden.

Im Jahr 2025 bearbeitete die GVZ 1'834 Schadenfälle (Vorjahr: 2'666), davon 903 Feuer- und 931 Elementarschäden. Die geschätzte Schadensumme der Feuerschäden erhöhte sich aufgrund mehrerer grösserer und auch kostenintensiver Brandfälle, obwohl die Anzahl Brände insgesamt zurückgegangen ist. Mit 44,5 Mio. Franken lag die Schadensumme um rund 7,0 Mio. Franken höher als im Vorjahr (Vorjahr: 37,3 Mio. Franken). Grössere Unwetter blieben im letzten Jahr aus, weshalb die geschätzte Schadensumme bei den Elementarschäden mit 5,1 Mio. Franken vergleichsweise tief ausfiel (Vorjahr: 14,2 Mio. Franken).

Bruttoprämien gestiegen

Die Bruttoprämien sind im Vorjahresvergleich um 1,3% auf 134,1 Mio. Franken gestiegen (Vorjahr: 132,4 Mio. Franken). Gleichzeitig haben sich die Brandschutzabgaben auf 51,1 Mio. Franken (Vorjahr: 50,4 Mio. Franken) erhöht. Diese Erhöhung steht in Verbindung mit der anhaltenden Bautätigkeit im Kanton Zürich und somit der Zunahme des Versicherungskapitals. Die in der Versicherungsprämie enthaltenen Brandschutzabgaben dienen der Finanzierung sowohl vorbeugender als auch abwehrender Brandschutzmassnahmen. Dazu gehört beispielsweise die finanzielle Entlastung der Gemeindefeuerwehren oder die Gewährleistung einer zuverlässigen Alarmierung der Feuerwehren im Kanton Zürich.

Positives Ergebnis

Die Rendite des GVZ-Anlageportfolios lag im Berichtsjahr bei 6,0% (Vorjahr: 8,0%). Insgesamt hat die GVZ ein konsolidiertes Jahresergebnis von 17,3 Mio. Franken (Vorjahr: 18,0 Mio. Franken) erzielt. Der Gewinn wird dem Reservefonds gutgeschrieben, dank dem die GVZ über ausreichende Mittel verfügt, um den Finanzierungsbedarf, der sich aus Schadenereignissen ergibt, jederzeit zu decken.

Versicherungsindex: Der Marktsituation angepasst

Damit der Versicherungswert von Gebäuden uneingeschränkt garantiert und die Neuwertversicherung aller Gebäude gewährleistet werden kann, orientiert sich die GVZ am jährlich erhobenen Zürcher Index der Wohnbaupreise (Baukostenindex). Bei Veränderungen von mehr als plus/minus 5% gegenüber der letzten Anpassung führt die GVZ, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, ihren Versicherungsindex nach (Anpassung an die Marktsituation). In den letzten beiden Jahren sind die Wohnbaupreise nur moderat angestiegen, dadurch blieb der GVZ-Versicherungsindex unverändert auf 1'190 Punkten.

Viele Vorhaben umgesetzt

Im letzten Jahr hat die GVZ Projekte angestossen, Initiativen weiterbearbeitet und viele Vorhaben abgeschlossen. Das Thema Nachhaltigkeit wurde strategisch weiter vorangetrieben. Mit dem Jahresabschluss 2025 präsentiert die GVZ die Ergebnisse ihrer zweiten CO2-Bilanz. Dabei schätzte sie erstmals vermiedene Emissionen ab, die durch Präventionsarbeit erzielt werden. Um den Zürcher Feuerwehren auch in Zukunft Ausbildungen auf hohem Niveau und nach dem neuesten Stand der Technik zu ermöglichen, hat die GVZ im Ausbildungszentrum Andelfingen mit dem Bau von neuen Übungsanlagen begonnen. Eine Investition in die Zukunft war der Kauf einer attraktiven Wohnüberbauung in Richterswil. Die GVZ hat alle Mietverhältnisse unverändert übernommen. Diese Investition steht auch für die Stabilisierung des Anlageportfolios und somit des Versicherungsvermögens.

Fakten und Zahlen 2025

Den ausführlichen Geschäftsbericht 2025 der GVZ finden Sie online unter www.gvz.ch/hauptnavigation/gvz-allgemein/geschaeftsberichte. Unter https://www.gvz.ch/topnavigation/medien steht dieser Text zum Download bereit.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

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