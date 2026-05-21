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Dividendenkalender heute, 21.05.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 21. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
Applied MaterialsVierteljährliches ex-Dividenden Datum
Applied MaterialsVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
BilfingerJährlicher Ex-Dividenden-Tag
BilfingerEndgültiges ex-Dividenden Datum
CommerzbankEndgültiges ex-Dividenden Datum
CommerzbankJährlicher Ex-Dividenden-Tag
IberdrolaSonder ex-Dividenden Datum
IberdrolaSonder-Ex-Dividenden-Tag
MicrosoftVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
MicrosoftVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ShellVierteljährliches ex-Dividenden Datum
ShellVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
TeradyneVierteljährliches ex-Dividenden Datum
UniperJährlicher Ex-Dividenden-Tag
UniperEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Commerzbank
Shell
Applied Materials
Bilfinger
Uniper
Teradyne
Iberdrola

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