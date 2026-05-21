Ebola-Ausbruch im Kongo weitet sich aus - Uganda stoppt Flüge

Kishasa, 21. Mai (Reuters) - ⁠Der jüngste Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo weitet sich aus. In der östlichen Provinz Süd-Kivu sei ein Fall bestätigt worden, teilte die dort herrschende Rebellenallianz Alliance Fleuve Congo am Donnerstag mit. Damit hat das Virus eine Region erreicht, die Hunderte Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. Nach Angaben des ‌kongolesischen Gesundheitsministeriums gibt es landesweit bislang 670 Verdachtsfälle und 160 mutmaßliche Todesopfer. 61 Infektionen seien offiziell bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Wochenende wegen des Ausbruchs einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

Bei dem ⁠Patienten in Süd-Kivu ⁠handelt es sich um einen 28-Jährigen, der nach Angaben der Rebellen inzwischen gestorben und unter sicheren Bedingungen bestattet worden ist. Ein Sprecher der Behörden in Süd-Kivu sagte, ein weiterer Patient befinde sich in Isolation und warte auf ein Testergebnis. Bereits vergangene Woche war ein Fall in Goma, der Hauptstadt der benachbarten Provinz Nord-Kivu, bestätigt worden. Auch im Nachbarland Uganda wurden inzwischen zwei ‌Infektionen nachgewiesen. Die Regierung in Kampala kündigte am Donnerstag an, ‌als Vorsichtsmaßnahme innerhalb der nächsten 48 Stunden alle Flüge in den Kongo einzustellen.

Experten gehen davon aus, dass das Virus in der nördlichen Provinz Ituri bereits rund zwei Monate unbemerkt zirkulierte, bevor es in der ⁠vergangenen Woche identifiziert wurde. In der Stadt Rwampara in Ituri griffen Demonstranten am Donnerstag eine Klinik ‌an und setzten Zelte der medizinischen Hilfsorganisation Alima in ⁠Brand. Zuvor hatte die Familie eines Ebola-Opfers die Todesursache angezweifelt und die Herausgabe des Leichnams gefordert. Die Polizei setzte Warnschüsse und Tränengas ein. Helfer befürchten, dass bewaffnete Konflikte und das Misstrauen der Bevölkerung die Eindämmung der Seuche erschweren könnten. Bereits während des ‌Ebola-Ausbruchs im Osten des Kongos zwischen 2018 und ⁠2020, der mit fast 2300 Toten der ⁠zweitschwerste in der Geschichte war, wurden Hunderte Gesundheitszentren angegriffen.

Für den aktuell grassierenden Bundibugyo-Stamm des Virus gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff. Die Vorsitzende der Impfstoff-Allianz Cepi, Jane Halton, warnte in Genf, die bisher bestätigten Fälle seien wohl nur die "Spitze des Eisbergs". Cepi prüfe derzeit mögliche Impfstoffe. Großbritannien und die USA sagten finanzielle Hilfen in Millionenhöhe zu. Die US-Regierung kündigte zudem an, beim Aufbau von bis zu 50 Kliniken im Kongo und in Uganda zu helfen. Ugandas Informationsminister Chris Baryomunsi warf den USA eine Überreaktion vor. Sein Land sei nicht in die ⁠Klinik-Pläne einbezogen worden und verfüge selbst über Kapazitäten, die Epidemie einzudämmen.

(Bericht von Ange Kasongo und Benoit Nyemba. Geschrieben von Ralf BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)