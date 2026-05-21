Einwanderung nach Großbritannien geht stark zurück

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die Einwanderung nach Großbritannien ist im vergangenen Jahr stark zurückgegangen. Das geht aus jüngsten Zahlen der Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hervor.

Demnach lag der Einwanderungsüberschuss, also die Differenz zwischen Einwanderern und Auswanderern, im Jahr 2025 bei 171.000 Menschen - das sind knapp 50 Prozent weniger als noch im Vorjahr.

Einen so niedrigen Einwanderungsüberschuss hatte es zuletzt 2021 während der Corona-Pandemie gegeben. Nach ONS-Angaben kann die Entwicklung auf einen Rückgang der Einwanderer aus Nicht-EU-Ländern zurückgeführt werden. Deren Zahl war stark angestiegen nach dem Brexit, während die Einwanderung aus EU-Staaten gleichzeitig deutlich nachließ. Das Ziel, mit dem EU-Austritt die Gesamtzahl der Einwanderer zu reduzieren, ging daher nicht auf./cmy/DP/men

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