

EQS-Media / 21.05.2026 / 09:28 CET/CEST



Elmos Semiconductor SE auf der Sensor+Test 2026 in Nürnberg

Innovative IC-Lösungen für sichere, intelligente und vernetzte Anwendungen

Leverkusen, 21. Mai 2026: Auch in diesem Jahr präsentiert die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der Sensor+Test in Nürnberg (Halle 1, Stand 1-411) innovative IC-Lösungen für zukunftsweisende Anwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik. Im Fokus stehen sichere, präzise und anwendungsnahe IC-Lösungen – von Cybersecurity bis zur zuverlässigen Ultraschall-Durchflussmessung.

Optische Sensorik für Komfort und Sicherheit

Mit hochintegrierten Sensor-ICs zur Regen-, Licht- und Tunnelerkennung unterstützt Elmos zentrale Komfort- und Sicherheitsfunktionen im Fahrzeug. Die Lösungen ermöglichen eine zuverlässige Erfassung von unterschiedlichen Umgebungs- und Witterungsbedingungen – von Regenintensität bis hin zu dynamisch wechselnden Lichtverhältnissen – und schaffen damit die Grundlage für automatisierte Funktionen wie Wischer-, Fahrlicht- und Tunnelsteuerung. Durch die intelligente Signalverarbeitung direkt im IC werden externe Störeinflüsse wie Sonnenlicht, Reflexionen oder künstliche Lichtquellen weitgehend kompensiert. Dadurch gewährleistet die Lösung eine stabile und präzise Erkennung auch unter anspruchsvollen realen Einsatzbedingungen – bei gleichzeitig kompakter und kosteneffizienter Systemumsetzung im Fahrzeug. Besonders hervorzuheben ist die hohe Systemintegration der Elmos Rain-Light-Tunnel-Lösung: Analoge Signalerfassung, Signalverarbeitung im integrierten Mikrocontroller sowie die Aufbereitung der Sensordaten für die LIN-Kommunikation sind in einem einzigen System-on-Chip vereint.

Sichere Systeme für Automotive und Datenkommunikation

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen. Im Automotive-Bereich bietet Elmos hochpräzise Sensor-ICs für Systeme wie Brake-by-Wire und elektromechanische Bremssysteme (EMB), die eine zuverlässige und schnelle Erfassung sowie Regelung von Bremsdruck und -kraft ermöglichen und damit einen wichtigen Beitrag zur Fahrzeugsicherheit leisten. Gleichzeitig adressiert Elmos mit innovativen Technologien zur sicheren Datenverarbeitung die wachsenden Anforderungen an Cybersecurity. Der mit dem Deutschen Innovationspreis prämierte Quantum Random Number Generator (QRNG) ermöglicht die Generierung echter Zufallszahlen auf Basis quantenmechanischer Effekte und schafft damit die Grundlage für besonders sichere Verschlüsselungslösungen in Automotive-, Industrie- und IoT-Anwendungen.

Präzise Sensorik für Industrie und Mobilhydraulik

Für industrielle Anwendungen präsentiert Elmos Sensor-ICs zur exakten Erfassung physikalischer Größen wie Druck, Kraft und Durchfluss. Im Bau- und Maschinenumfeld ermöglichen Drucksensorlösungen eine zuverlässige Überwachung und Steuerung hydraulischer Systeme. Gleichzeitig unterstützen Elmos ICs bei der genauen Durchflussmessung, beispielsweise in Smart-Metering-Anwendungen, und tragen so zu höherer Effizienz, Transparenz und Ressourcenschonung in industriellen Prozessen bei. Darüber hinaus ermöglichen hochintegrierte Mixed-Signal-Lösungen eine kompakte, energieeffiziente und kosteneffiziente Umsetzung moderner Industrieanwendungen – von der präzisen Sensordatenerfassung bis hin zur intelligenten Signalverarbeitung direkt im IC.

Vielfältige Einsatzbereiche – von Automotive bis Medizintechnik

Die hochintegrierten Sensor-ICs von Elmos kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz und verbinden präzise Sensordatenerfassung mit intelligenter Signalverarbeitung und effizienter Systemintegration:

Automotive: Hoch- und Niederdruckmessungen, Bremsüberwachung in hydraulischen sowie elektromechanischen Bremssystemen (EMB), Druck- und Temperaturmessung in Batterie- und Klimasystemen, Quantenverschlüsselung, Regen-, Licht- und Tunnelerkennung zur Umgebungserfassung

Industrie: Drucksensoren für Hydraulik und Pneumatik, Füllstandsmessung in Tanks, Durchflussmessung in Smart-Metering-Anwendungen sowie Druckmessung in Wärmepumpen und Waschmaschinen

Medizin: Blutdruckmessgeräte, Beatmungsgeräte und Dialysesysteme

Consumer: Drehmomentschraubendreher, barometrische Drucksensoren in Drohnen und Wetterstationen

Mit ihrer hohen Integrationsdichte ermöglichen die Elmos Lösungen kompakte, energieeffiziente und kosteneffiziente Systemarchitekturen für anspruchsvolle Anwendungen in unterschiedlichsten Märkten.

Video zum RLT Sensor-IC von Elmos (externer Link): All in One Rain Light Tunnel Solution

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

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Emittent/Herausgeber: Elmos Semiconductor SE

Schlagwort(e): Unternehmen

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Indizes: SDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2331274

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