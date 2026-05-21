EQS-Adhoc: hep global GmbH gewinnt Finanzinvestor FH Capital zur Stärkung des US-Geschäfts

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hep global GmbH gewinnt Finanzinvestor FH Capital zur Stärkung des US-Geschäfts



21.05.2026 / 17:32 CET/CEST

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hep global GmbH gewinnt Finanzinvestor FH Capital zur Stärkung des US-Geschäfts



Güglingen, 21. Mai 2026 –Die hep global GmbH hat FH Capital als strategischen Partner für die Finanzierung ihres US-Geschäfts gewonnen. Das bereitgestellte Mezzanine-Kapital fließt direkt der US-Tochtergesellschaft HEP Solar Holdings USA, LLC zu und stellt damit die unabhängige Finanzierung des Geschäfts in den USA sicher.

Zunächst wird durch die Partnerschaft ein Initialportfolio von 11 Projekten mit 200 MW mitfinanziert. Darüber hinausgehende Finanzierungen sind in Planung. Diese ermöglichen die konsequente Umsetzung der US-Pipeline und schaffen somit mittelbar einen höheren Finanzierungsspielraum für die anderen Gesellschaften der Unternehmensgruppe.

Mit dem Einstieg von FH Capital stärkt hep global nicht nur die Kapitalbasis des US-Geschäfts, sondern erhält zugleich Zugang zu einem etablierten internationalen Netzwerk. FH Capital hat seinen Hauptsitz in Hongkong und ist in den Vereinigten Staaten unter anderem durch Investitionen in Modulhersteller und Projektentwickler diversifiziert aufgestellt.

Mit der Vereinbarung bekräftigt hep global die langfristigen Perspektiven und Wachstumschancen im US-Markt, der sich in den vergangenen zwei Jahren als herausfordernd erwiesen hat. hep global hat auf die veränderten Marktbedingungen reagiert und sein Geschäftsmodell entsprechend geschärft. Im Fokus stehen verstärkt sogenannte Distributed-Generation-Projekte, also kleinere, dezentrale Solarparks in unmittelbarer Nähe des Verbrauchsorts mit schnellerer Umsetzung und höherer Marktnachfrage.

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