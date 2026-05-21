EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ASTA Energy Solutions AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

21.05.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.05.2026

Ort:

https://www.astagroup.com/investors/publications/

21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet:https://www.astagroup.com/de
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2330996 21.05.2026 CET/CEST

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