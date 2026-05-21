EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
21.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications
21.05.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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