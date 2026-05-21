EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



21.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications

21.05.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SBO AG Hauptstrasse 2 2630 Ternitz Österreich Internet: http://www.sbo.at

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