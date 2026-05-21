EQS-DD: Deutsche Börse AG: Christian Peter Kromann, Verkauf von Aktien zum Ausgleich anfallender Steuern im Zusammenhang mit der Zuteilung von Aktien aus einem aktienbasierten ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.05.2026 / 14:20 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christian Peter
|Nachname(n):
|Kromann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Deutsche Börse AG
b) LEI
|529900G3SW56SHYNPR95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005810055
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von Aktien zum Ausgleich anfallender Steuern im Zusammenhang mit der Zuteilung von Aktien aus einem aktienbasierten Vergütungsprogramm der SimCorp A/S (Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG) im Zusammenhang mit seiner früheren Funktion als CEO dieser Tochtergesellschaft.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|259,584712 EUR
|1.035.738,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|259,584712 EUR
|1.035.738,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|21.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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