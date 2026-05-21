EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Margarita Mamberger, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.05.2026 / 13:19 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Margarita
|Nachname(n):
|Mamberger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Financial Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|178,40 EUR
|13.380,00 EUR
|178,40 EUR
|13.380,00 EUR
|178,40 EUR
|13.380,00 EUR
|178,40 EUR
|4.460,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|178,4000 EUR
|44.600,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|20.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|TRADEGATE EXCHANGE
|MIC:
|TGAT
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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