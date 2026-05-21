EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Margarita Mamberger, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.05.2026 / 13:19 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Margarita
Nachname(n):Mamberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Financial Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
178,40 EUR13.380,00 EUR
178,40 EUR13.380,00 EUR
178,40 EUR13.380,00 EUR
178,40 EUR4.460,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
178,4000 EUR44.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:TRADEGATE EXCHANGE
MIC:TGAT

21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstraße 18
51379 Leverkusen
Deutschland
Internet:http://www.elmos.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105058 21.05.2026 CET/CEST

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