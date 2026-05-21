EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Margarita Mamberger, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.05.2026 / 13:19 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Margarita Nachname(n): Mamberger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Chief Financial Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Elmos Semiconductor SE

b) LEI

529900UMKKDCAP4P4H63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005677108

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 178,40 EUR 13.380,00 EUR 178,40 EUR 13.380,00 EUR 178,40 EUR 13.380,00 EUR 178,40 EUR 4.460,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 178,4000 EUR 44.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: TRADEGATE EXCHANGE MIC: TGAT

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Internet: http://www.elmos.com

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