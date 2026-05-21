EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.05.2026 / 13:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Klaus
Nachname(n):Stojentin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI

549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006602006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
54,20 EUR94.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
54,20 EUR94.850,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:GETTEX
MIC:MUND

21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.gea.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105056 21.05.2026 CET/CEST

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