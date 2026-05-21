EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Klaus Stojentin, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.05.2026 / 13:06 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Klaus Nachname(n): Stojentin

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI

549300PHUU0ZZWO8EO07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006602006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 54,20 EUR 94.850,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 54,20 EUR 94.850,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: GETTEX MIC: MUND

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Sprache: Deutsch Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft Ulmenstraße 99 40476 Düsseldorf Deutschland Internet: www.gea.com

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