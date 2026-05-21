EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.05.2026 / 16:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Klebert
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Der Preis pro Aktie beträgt nicht 55,15 EUR sondern 55,30 EUR. Mit der Korrektur des Preises ändert sich das aggregierte Volumen von 275.750,00 EUR auf 276.500 EUR.
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|GEA Group Aktiengesellschaft
b) LEI
|549300PHUU0ZZWO8EO07
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006602006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|55,3000 EUR
|276.500,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|55,3000 EUR
|276.500,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GEA Group Aktiengesellschaft
|Ulmenstraße 99
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.gea.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105072 21.05.2026 CET/CEST