EQS-News: Blockchain.com gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs der Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang von Stammaktien der Klasse A bekannt

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Blockchain.com gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs der Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang von Stammaktien der Klasse A bekannt



21.05.2026 / 19:30 CET/CEST

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NEW YORK, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Blockchain.com Group Holdings, Inc. gab heute bekannt, dass sie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) vertraulich einen Entwurf für eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ihrer Stammaktien der Klasse A eingereicht hat. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot stehen noch nicht fest. Der Börsengang steht unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen und anderer Umstände sowie des Abschlusses des Prüfungsverfahrens durch die SEC.

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