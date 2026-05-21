EQS-News: CubeDoc SE stärkt Führungsebene und bestellt Anke Kirschberg zum COO

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CubeDoc SE stärkt Führungsebene und bestellt Anke Kirschberg zum COO



21.05.2026 / 11:50 CET/CEST

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CubeDoc SE stärkt Führungsebene und bestellt Anke Kirschberg zum COO

Langjährige Top-Managerin bei GALERIA sowie Peek & Cloppenburg

Hohe Nachfrage nach digitaler medizinischer Infrastruktur von CubeDoc

Köln, 21. Mai 2026 – Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) verstärkt ihre Führungsebene hochkarätig mit Anke Kirschberg als neuer Chief Operating Officer (COO). Kirschberg hat über viele Jahre bei den Warenhauskonzernen GALERIA und Peek & Cloppenburg große Kaufhäuser in deutschen Großstädten mit jeweils mehreren hundert Mitarbeitenden verantwortlich geführt. Zudem hat sie bei GALERIA verschiedene Stabsstellen geleitet. Bei CubeDoc wird sie die operativen Aktivitäten managen und das dynamische Wachstum auch organisatorisch und strukturell steuern.

Kirschberg ergänzt den C-Level von CubeDoc neben Hubertus Seidler. Der erfahrene Entrepreneur im Senioren- und Pflegebereich verantwortet als CEO die Expansionsstrategie des Unternehmens und greift dabei auf langjährige Expertise und sein umfassendes Netzwerk in der Branche zurück. Entsprechend liegt ein Fokus von CubeDoc beim Aufbau einer einzigartigen digitalen medizinischen Infrastruktur auf Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Der erste CubeDoc-Gesundheitswürfel wurde Ende April im Parkwohnstift Bad Kissingen aufgestellt – weitere Standorte werden auf Basis bereits bestehender Verträge in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Hubertus Seidler, CEO von CubeDoc: „Wir freuen uns, Anke Kirschberg als COO an Bord zu haben. Sie bringt Pioniergeist sowie Erfahrung aus dem operativen und strategischen Management in großen Organisationen gleichermaßen mit. Wir treffen aktuell bei Senioren- und Pflegeeinrichtungen, aber auch in vielen anderen Bereichen, auf großes, sehr konkretes Interesse, Flächen für unsere CubeDoc-Gesundheitswürfel bereitzustellen und zu nutzen. Die Skills von Anke Kirschberg sind in diesem dynamischen Umfeld und für die Skalierung des Geschäftsmodells von CubeDoc sehr wertvoll.“

Anke Kirschberg, COO von CubeDoc: „Das Konzept von CubeDoc ist ausgezeichnet und der Bedarf an digitaler medizinischer Infrastruktur im Wachstumsmarkt Telehealth extrem hoch. Das zeigen Studien, vor allem aber unsere Rückmeldungen aus dem Markt. Ich freue mich, dass ich mit einem starken Team aus Medizinern und Fachleuten aus Gesundheitswesen und Telehealth künftig die Erfolgsstory von CubeDoc mitentwickeln kann. Gemeinsam werden wir die medizinische Infrastruktur digital gestalten und verbessern.“

Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

E-Mail: CubeDoc@edicto.de

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