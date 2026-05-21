EQS-News: Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und erneuert Ermächtigung zum Aktienrückkauf – Dividende von 0,65 Euro beschlossen

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Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und erneuert Ermächtigung zum Aktienrückkauf – Dividende von 0,65 Euro beschlossen



21.05.2026 / 15:43 CET/CEST

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Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu und erneuert Ermächtigung zum Aktienrückkauf – Dividende von 0,65 Euro beschlossen

Bessenbach, 21. Mai 2026. Mit rund 75 persönlich anwesenden Aktionärinnen und Aktionären sowie einer Präsenzquote von 64,2 % des Grundkapitals stieß die ordentliche Hauptversammlung der SAF-HOLLAND SE, einem der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, auch in diesem Jahr auf erfreuliches Interesse.

In seiner Rede blickte Alexander Geis, Vorsitzender des Vorstands und Chief Executive Officer der SAF-HOLLAND SE, auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2025 zurück, das von geopolitischen Spannungen, handelspolitischen Unsicherheiten und einer teils verhaltenen Nachfrage in wichtigen Nutzfahrzeugmärkten geprägt war. Zugleich betonte er die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und die solide Profitabilität des Unternehmens. SAF-HOLLAND hat im Berichtsjahr wichtige Weichen für die weitere Entwicklung gestellt – unter anderem durch die vollständige Übernahme von Haldex India, die Weiterentwicklung der Produktionsstandorte in Düzce/Türkei und Rowlett/USA, den Start der Einführung von SAP S/4 HANA sowie ein konzernweites Effizienzprogramm im Verwaltungs- und Vertriebsbereich. Unter dem Leitmotiv „Prepared for tomorrow“ hat SAF-HOLLAND seine Aufstellung weiter verbessert und sich technologisch, operativ und strategisch auf künftige Anforderungen ausgerichtet.

Alexander Geis fasste zusammen: „SAF-HOLLAND hat sich auch in einem anspruchsvollen Umfeld als verlässlich und handlungsfähig erwiesen. Wir haben unser Unternehmen weiterentwickelt, unsere Strukturen gestärkt und gleichzeitig die Grundlage für die kommenden Jahre gelegt. Wir werden auch in Zukunft mit Augenmaß handeln, Chancen nutzen und SAF-HOLLAND konsequent weiterentwickeln“.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit breiter Mehrheit zu. Unter anderem folgten sie dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,65 Euro je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 57 % des auf die Anteilseigner der Muttergesellschaft entfallenden Periodenergebnisses des SAF-HOLLAND Konzerns.

Zudem billigte die Hauptversammlung die Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien. Damit erhält SAF-HOLLAND auch künftig die Möglichkeit, eigene Aktien von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung gilt bis zum 20. Mai 2028 und stellt eine vorausschauende Kapitalallokation im Interesse der nachhaltigen Weiterentwicklung des Unternehmens dar.

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2026 nebst sämtlichen Begleitdokumenten sind auf der Webseite der SAF-HOLLAND SE im Bereich Investor Relations unter dem Punkt Hauptversammlung einsehbar: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/hauptversammlung.

Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 949

dana.unger@safholland.de

Alexander Pöschl

Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications

Tel: +49 6095 301 117

alexander.poeschl@safholland.de

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Durchschnittlich rund 5.600 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von etwa 1,73 Mrd. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, KLL, Neway, Tecma, V.Orlandi und York erreichte der Konzern im Jahr 2025 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen unter den Top 3.

Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: SAF-HOLLAND SE Hauptstraße 26 63856 Bessenbach Deutschland Telefon: +49 6095 301-949 E-Mail: ir@safholland.de Internet: www.safholland.com ISIN: DE000SAFH001 WKN: SAFH00 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2331682

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