EQS-News: IGEL und Zscaler veröffentlichen Sicherheits-Blaupausen für die verteilte Versorgung im Gesundheitswesen

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IGEL und Zscaler veröffentlichen Sicherheits-Blaupausen für die verteilte Versorgung im Gesundheitswesen



21.05.2026 / 19:35 CET/CEST

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Neue gemeinsame Blaupausen unterstützen Organisationen im Gesundheitswesen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur, indem sie eine sichere, unveränderliche Endpunkt-OS-Grundlage in SASE-Architekturen integrieren

KOPENHAGEN, Dänemark, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, ein globales Softwareunternehmen, das dieAdaptive Secure Endpoint Platform™ bereitstellt, gab heute die Verfügbarkeit neuer Sicherheits-Blaupausen für das Gesundheitswesen bekannt, die in Zusammenarbeit mit Zscaler, dem führenden Anbieter von Cloud-Sicherheit, entwickelt wurden. Die auf der HIMSS26 Europe in Kopenhagen vorgestellten Blaupausen bieten Organisationen im Gesundheitswesen Architekturleitlinien zur Absicherung der verteilten Patientenversorgung, zur Unterstützung des Schutzes geschützter Gesundheitsinformationen (PHI) sowie zur Stärkung der Betriebskontinuitätsplanung in Kliniken, bei Remote-Arbeitsabläufen von medizinischem Fachpersonal und in isolierten Wiederherstellungsumgebungen.

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Da die Gesundheitsversorgung zunehmend dezentral erfolgt, sehen sich Leistungserbringer im Gesundheitswesen stärker exponierten Endpunkten, erweiterten Zugriffspfaden zu kritischen klinischen Systemen und wachsendem Druck ausgesetzt, die Versorgungskontinuität bei Störereignissen aufrechtzuerhalten. Die gemeinsamen Blaupausen von IGEL und Zscaler greifen diese Herausforderungen auf, indem sie das unveränderliche Endpunkt-OS von IGEL, die Universal Management Suite (UMS) und das IGEL App Portal mit den identitäts- und richtlinienbasierten Zugriffskontrollen von Zscaler kombinieren, die über die „Zscaler Zero Trust Exchange™"-Plattform bereitgestellt werden.

Die Blaupausen wurden speziell für das Gesundheitswesen entwickelt und konzentrieren sich auf drei vorrangige Anwendungsfälle: einen sicheren Zugriff auf isolierte Wiederherstellungsumgebungen bei Cyberstörungen, ein standardisiertes Sicherheits- und Zugriffsmodell für verteilte Kliniken sowie sicheren Remote-Zugriff für medizinisches Fachpersonal, das außerhalb des traditionellen Krankenhausperimeters arbeitet. Gemeinsam bieten sie Organisationen im Gesundheitswesen Zero-Trust-Architekturleitlinien, die darauf ausgelegt sind, die Abhängigkeit von herkömmlichen VPN-zentrierten Zugriffsmodellen zu verringern, die dauerhafte Speicherung von PHI auf Endpunkten je nach Kundenkonfiguration zu reduzieren sowie konsistentere Zugriffsrichtlinien in verteilten Versorgungsumgebungen zu fördern.

Der Isolated Recovery Environment Access Blueprint (Blaupause für den Zugriff auf isolierte Wiederherstellungsumgebungen): Diese Blaupause wurde für Szenarien mit erheblichen Auswirkungen entwickelt, etwa destruktive Ransomware, und hilft Organisationen bei der Wiederherstellung des Betriebs, indem sie einen bekanntermaßen intakten Endpunktzustand herstellt und streng kontrollierten Zugriff auf Wiederherstellungssysteme durchsetzt. Dies unterstützt den Ansatz von IGEL für Business Continuity und Disaster Recovery, indem Endpunkte schnell in einen vertrauenswürdigen Betriebszustand wechseln können, während der Anwendungszugriff zentralisiert oder gehostet bleibt.

Der Distributed Clinics Blueprint (Blaupause für verteilte Kliniken): Diese Blaupause bietet ein wiederholbares Modell für ambulante Kliniken und bildgebende Einrichtungen, um einen unveränderlichen Endpunkt und Zugriffskontrollen als Standard zu etablieren und zugleich die Abhängigkeit von lokalen Sicherheits-Appliances sowie Legacy-VPN-Backhaul zu verringern.

Der Remote Clinician Access Blueprint (Blaupause für den Zugang von Kliniken über das Internet): Diese Blaupause weitet dieselben Kontrollen auf remote arbeitendes medizinisches Fachpersonal aus und ermöglicht ein konsistentes Zugriffsverhalten in Krankenhaus-, Klinik- sowie Remote-Umgebungen.

„Für Gesundheitsorganisationen dürfen Resilienz und Sicherheit nicht als getrennte Initiativen behandelt werden", sagte Matthias Haas, Technischer Leiter von IGEL. „Diese gemeinsamen Blaupausen für das Gesundheitswesen mit Zscaler bieten praktische Leitlinien, um Endpunktrisiken zu verringern, richtlinienbasierten Zugriff durchzusetzen und die Versorgung auch dann zu unterstützen, wenn Teile der Umgebung nicht vollständig vertrauenswürdig sind."

„Die Versorgung reicht heute weit über die Krankenhausmauern hinaus, und die Angriffsfläche ist entsprechend gewachsen", sagte Frank Nydam, Geschäftsführender Direktor für das Gesundheitswesen bei Zscaler. „Unsere Partnerschaft mit IGEL bietet Gesundheitsorganisationen eine moderne Architektur zur Absicherung verteilter Endpunkte in großem Maßstab. Sie hilft, Risiken zu reduzieren und zugleich einen schnellen, zuverlässigen Zugriff für Versorgungsteams zu unterstützen."

Durch die Kombination von Endpunktintegrität mit cloudbasierter Zugriffsdurchsetzung helfen IGEL und Zscaler Gesundheitsorganisationen dabei, ihre Sicherheitsarchitektur zu vereinfachen, sich überschneidende Tools zu konsolidieren und ein nachhaltigeres Modell zum Schutz klinischer Arbeitsabläufe sowie Patientendaten zu etablieren.

Die Blaupausen für das Gesundheitswesen von IGEL und Zscaler sind ab sofort verfügbar. Organisationen im Gesundheitswesen, die an der HIMSS26 Europe teilnehmen, können während der Veranstaltung in Kopenhagen mehr bei IGEL erfahren.

Erfahren Sie mehr:

Laden Sie die Blaupausen von IGEL und Zscaler für das Gesundheitswesen herunter

Lesen Sie den Blog: A Modern Blueprint for Secure Healthcare Access (Eine moderne Blaupause für sicheren Zugriff im Gesundheitswesen)

Weitere Informationen zu IGEL für das Gesundheitswesen: Ressourcenbibliothek

Informationen zu IGEL

IGEL ist ein weltweit tätiges Softwareunternehmen, das die Adaptive Secure Endpoint Platform™ für moderne digitale Arbeitsplätze und sicheren Zugriff anbietet. Mit seinem sicheren Endpunkt-OS, der Universal Management Suite™ (UMS) und dem IGEL App Portal ermöglicht IGEL ein Preventative Security Model™, das Richtlinien in Echtzeit durchsetzt und sich dynamisch an Benutzer-, Geräte- sowie Kontextbedingungen anpasst.

Die Plattform stellt den IGEL Adaptive Secure Desktop™ bereit und ermöglicht sicheren sowie zuverlässigen Zugriff auf SaaS, DaaS, VDI und Unternehmensanwendungen in verteilten Umgebungen. Gestützt auf ein Ökosystem aus mehr als 130 Technologiepartnern erweitert IGEL Zero-Trust- und SASE-Frameworks auf den Endpunkt. IGEL wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland sowie Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Weitere Informationen finden Sie auf www.igel.com

IGEL and Zscaler joint blueprints help healthcare organizations modernize infrastructure.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2984527/5981157/IGEL_logo.jpg

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