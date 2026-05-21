EQS-News: NFON AG treibt KI-gestützte Businesskommunikation weiter voran und bestätigt Ausblick

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NFON AG treibt KI-gestützte Businesskommunikation weiter voran und bestätigt Ausblick



21.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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NFON AG treibt KI-gestützte Businesskommunikation weiter voran und bestätigt Ausblick

Gesamtumsatz im ersten Quartal bei 21,6 Mio. EUR

Wiederkehrende Umsätze bei 20,2 Mio. EUR, Anteil am Gesamtumsatz bei rund 94 %

Bereinigtes EBITDA bei 1,8 Mio. EUR nach fortgesetzten Investitionen in KI und Produktentwicklung

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 unverändert bestätigt

München, 21. Mai 2026 – Die NFON AG, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützten Anwendungen, ist solide in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen Konzernumsatz von 21,6 Mio. EUR nach 22,1 Mio. EUR im Vorjahr. Die Geschäftsentwicklung war geprägt von einer weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft in Teilen des Marktes sowie zeitlichen Verschiebungen bei der Realisierung von Wachstumseffekten. Gleichzeitig sieht NFON eine zunehmende strukturelle Verschiebung hin zu KI-basierter Businesskommunikation und digital souveränen Lösungen. Vor diesem Hintergrund treibt NFON die Transformation im Rahmen von NFON Next 2027 weiter voran und bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.



Andreas Wesselmann, Chief Executive Officer der NFON AG, erklärt: „Der Markt für Businesskommunikation befindet sich aktuell nicht nur in einer zyklischen Schwächephase, sondern in einem strukturellen Wandel, der zunehmend durch künstliche Intelligenz und digitale Souveränität geprägt wird. NFON positioniert sich gezielt als europäischer Anbieter für KI-gestützte Businesskommunikation. Mit Investitionen in KI-basierte Lösungen, Produktentwicklung und Partnerenablement schaffen wir die Grundlage, zusätzliche Wachstumspotenziale in den kommenden Quartalen zu erschließen.“



Die wiederkehrenden Umsätze beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 20,2 Mio. EUR nach 20,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum und machten damit weiterhin rund 94 % des Gesamtumsatzes aus. Dies unterstreicht die hohe Stabilität und Planbarkeit des Geschäftsmodells. Businesstelefonie blieb auch im ersten Quartal das stabile Fundament des Geschäftsmodells von NFON. Gleichzeitig gewannen die strategischen Wachstumsbereiche Intelligent Assistant und Kundenengagement weiter an Bedeutung. Insbesondere die steigende Nachfrage nach KI-gestützten Lösungen unterstreicht die zunehmende Relevanz intelligenter Kommunikations- und Automatisierungslösungen innerhalb des NFON-Portfolios.



Die Zahl der installierten Nebenstellen (Seats) lag zum 31. März 2026 bei 641.119 nach 661.349 im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf einen weiterhin verhaltenen Auftragseingang sowie punktuelle Kundenabgänge zurückzuführen. Der blended ARPU erhöhte sich im ersten Quartal 2026 leicht auf 10,04 EUR (Vorjahreszeitraum: 10,02 EUR). Positiv wirkten sich dabei insbesondere bereits umgesetzte Preisanpassungen sowie ein wachsender Anteil höherwertiger Lösungen, vor allem im Bereich Premium Solutions und KI-basierter Anwendungen, aus. Die Entwicklung unterstreicht die zunehmende Monetarisierung der bestehenden Kundenbasis trotz eines herausfordernden Marktumfelds.



Das bereinigte EBITDA lag im Berichtszeitraum bei 1,8 Mio. EUR nach 2,6 Mio. EUR im Vorjahr. Die Entwicklung spiegelt neben den geringeren Umsatzerlösen die planmäßigen Investitionen in operative Strukturen und strategische Wachstumsthemen wider, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz und Produktentwicklung. Das Konzernergebnis belief sich auf –0,5 Mio. EUR nach 0,3 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig blieb der operative Cashflow mit 1,6 Mio. EUR positiv. Mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten von 12,9 Mio. EUR zum 31. März 2026 verfügt NFON weiterhin über eine solide Basis zur Finanzierung der strategischen Initiativen im Rahmen von NFON Next 2027.



Auf Basis der Entwicklung im ersten Quartal und der strategischen Wachstumstreiber bestätigt der Vorstand die im Rahmen des Konzernabschlusses 2025 kommunizierten Ziele. Wachstumsimpulse werden insbesondere aus den Portfoliobereichen Intelligent Assistant und Kundenengagement sowie aus Effizienzmaßnahmen im Rahmen von NFON Next 2027 erwartet. Zudem plant das Unternehmen weitere gezielte Investitionen in die Skalierung KI-basierter Lösungen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet NFON weiterhin ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich (2025: 2,0 %) sowie ein bereinigtes EBITDA von leicht über 12 Mio. EUR (2025: 12,6 Mio. EUR).



Die vollständige Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2026 steht auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.



Ergebnis für das erste Quartal 2026 im Überblick1:

Mio. EUR 3M 2026 3M 2025 Veränderung Gesamtumsatz 21,6 22,1 –2,3 % Wiederkehrende Umsätze 20,2 20,7 –2,5 % Anteil wiederkehrender Umsätze 93,8 % 93,9 % – Nicht wiederkehrende Umsätze 1,3 1,3 0,5 % Anteil nicht wiederkehrender Umsätze 6,2 % 6,1 % – ARPU blended2 (in EUR) 10,04 10,02 0,2 % Anzahl Seats 641.119 661.349 –3,1% EBITDA 1,7 2,5 –33,0 % Bereinigtes EBITDA 1,8 2,6 –31,5 %

1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.

2Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen.



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Über die NFON AG

Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren.



Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe.



Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten – darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo – entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität.



Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation „Made in Europe“.



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