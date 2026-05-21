EQS-News: Nynomic AG: Übernahme der verbleibenden 49% an der Image Engineering GmbH & Co. KG / Konsequente Weiterentwicklung der Konzernstruktur

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Nynomic AG: Übernahme der verbleibenden 49% an der Image Engineering GmbH & Co. KG / Konsequente Weiterentwicklung der Konzernstruktur



21.05.2026 / 12:00 CET/CEST

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Nynomic AG: Übernahme der verbleibenden 49% an der Image Engineering GmbH & Co. KG / Konsequente Weiterentwicklung der Konzernstruktur



Wedel (Holst.), 21.05.2026

Die Nynomic AG hat wie geplant die Call-Option zur Übernahme der verbleibenden 49% der Anteile an der Image Engineering GmbH & Co. KG ausgeübt. Die Transaktion erfolgt mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01. Januar 2026 und wird sich positiv auf die Ergebnisstruktur der Nynomic Gruppe auswirken. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.

Bereits im Jahr 2021 hatte die Nynomic AG eine Mehrheitsbeteiligung von 51% an der Image Engineering GmbH & Co. KG erworben. Mit der Übernahme der restlichen Anteile wird Image Engineering nun vollständig im Konzern konsolidiert, sodass die Nynomic AG künftig alle direkten Tochtergesellschaften zu 100% hält.

Image Engineering ist ein international führender Hersteller von Test- und Kalibrierlösungen für Kameras und Multisensorsysteme, unter anderem im Bereich Fahrassistenzsysteme und Robotik. Das Portfolio umfasst Lösungen zur effektiven Vermessung und objektiven Bewertung zentraler Bildqualitätsparameter. Diese ermöglichen standardisierte und reproduzierbare Analysen und Kalibrierungen für industrielle, wissenschaftliche und sicherheitskritische Anwendungen, sowohl in Laboranwendungen als auch auf Produktionslinien.

Die vollständige Übernahme stellt einen weiteren konsequenten Schritt in der Umsetzung der strategischen Ausrichtung von Nynomic dar. Sie dient insbesondere der weiteren Vereinfachung und Konsolidierung der Konzernstruktur sowie der nachhaltigen Reduzierung von Gewinnanteilen Dritter. Darüber hinaus stärkt die 100%ige Integration die operative Steuerung, erschließt weitere Effizienzpotenziale und ermöglicht eine noch engere organisatorische sowie technologische Verzahnung innerhalb der Nynomic Gruppe.



Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com



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