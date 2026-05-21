EQS-News: SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026

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SAVE THE DATE: 42. MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11. & 12. November 2026



21.05.2026 / 12:27 CET/CEST

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Augsburg, 21. Mai 2026

Die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) findet am 11. und 12. November 2026 im The Charles Hotel in München statt. Die MKK zählt seit vielen Jahren zu den etablierten Kapitalmarktveranstaltungen im deutschsprachigen Raum und bietet börsennotierten Unternehmen eine professionelle Plattform für den direkten Austausch mit institutionellen Investoren, Analysten und Finanzjournalisten.

Zur 42. MKK werden erneut rund 60 börsennotierte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen erwartet. Ergänzend zu den Unternehmenspräsentationen bietet die Konferenz zahlreiche individuell koordinierte 1on1-Meetings und schafft damit einen gezielten Rahmen für vertiefende Investorengespräche. Kapitalmarktteilnehmern wird empfohlen, sich den Termin bereits frühzeitig vorzumerken.

Die bereits bestätigten Teilnehmer unterstreichen erneut die hohe Relevanz der MKK im deutschsprachigen Kapitalmarktumfeld. Bereits frühzeitig zugesagt haben unter anderem thyssenkrupp AG, trivago N.V., HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, Mensch und Maschine Software SE, DATA MODUL AG, HAMBORNER REIT AG, Instone Real Estate Group SE, UmweltBank AG, Verve Group SE, Marinomed Biotech AG, MERKUR PRIVATBANK KGaA, Nynomic AG, Circus SE, SYZYGY AG, DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, Hoenle AG, Mountain Alliance AG, LION E-Mobility AG, Net-Digital AG sowie BENO Holding AG.

Die Anmeldung für Investoren und Pressevertreter startet Anfang Oktober 2026 über www.mkk-konferenz.de. Ab diesem Zeitpunkt stehen dort ebenfalls das vollständige Konferenzprogramm sowie die Buchungsmöglichkeiten für 1on1-Gespräche zur Verfügung.

Börsennotierte Unternehmen haben weiterhin die Möglichkeit, sich frühzeitig attraktive Präsentations- und Meeting-Slots im Rahmen der 42. MKK zu sichern. Aufgrund der hohen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.



Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?

Gerne informieren wir Sie über die Teilnahmebedingungen und verfügbaren Präsentationsformate bzw. Slots.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

GBC AG Eventmanagement

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de

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