Erstellung KI-generierter Coverversionen nun auch bei Spotify möglich

21. Mai (Reuters) - ⁠Der Musik-Streamingdienst Spotify ermöglicht im Rahmen einer Vereinbarung mit der Universal Music Group seinen Abonnenten künftig die Erstellung KI-generierter Cover und Remixe von Songs. Die neue ‌Funktion werde eine zusätzliche Einnahmequelle für Künstler und Songschreiber schaffen, zusätzlich zu dem, was sie bereits auf ⁠Spotify ⁠unter anderem durch Tantiemen verdienen, teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit. "Was wir entwickeln, basiert auf der Zustimmung, der Nennung und der Vergütung der teilnehmenden Künstler und Songschreiber", sagte Spotify-Co-Chef Alex Norström. Über die ‌finanziellen Bedingungen der Vereinbarung oder ‌welche Künstler daran teilnehmen werden, wurden keine Angaben gemacht. Bei Universal Music stehen etwa Taylor Swift, Ariana Grande, ⁠Drake und Billie Eilish unter Vertrag.

An der Börse schossen ‌die Aktien von Spotify um ⁠rund 16 Prozent in die Höhe.

Mit dem Schritt tritt Spotify in direkteren Wettbewerb mit Start-ups wie Udio und Suno, die ebenfalls die ‌Erstellung von Musik mit ⁠Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) ermöglichen. ⁠Die großen Plattenfirmen bemühen sich ihrerseits um neue Lizenzvereinbarungen, um ihre umfangreichen Kataloge zu schützen. Die wachsende Beliebtheit von KI-generierter Musik macht es hingegen für Verbraucher immer schwieriger, diese von Liedern zu unterscheiden, die von Menschen komponiert wurden.

(Bericht von Jaspreet Singh, bearbeitet von Ralf Banser, redigiert von Ralf ⁠Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)