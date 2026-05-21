EU-Kommission halbiert Wachstumsprognose für Deutschland
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2026 wegen hoher Energiepreise infolge des Iran-Kriegs halbiert. Die Konjunkturexperten erwarten lediglich einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent. Im Herbst hatten sie noch mit einem Wachstum von 1,2 Prozent gerechnet./jsl/DP/men
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