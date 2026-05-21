EU-Kommission senkt Wachstumsprognose - Hofft 2027 auf Normalisierung

Brüssel/Berlin, 21. Mai (Reuters) - Die ⁠EU-Kommission senkt wegen des Nahost-Krieges ihre Wachstumserwartungen für die europäische Wirtschaft. Die aus 27 Ländern bestehende EU dürfte demnach dieses Jahr nur um 1,1 Prozent zulegen, nachdem es 2025 noch 1,5 Prozent waren, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Gegenüber der Herbstprognose entspricht dies einer Senkung um 0,3 Punkte, obwohl der Jahresstart 2026 gut war. Die Inflation dürfte um 3,1 Prozent zulegen, ein Punkt mehr als bisher gedacht. "Die EU-Wirtschaft ist ‌mit einem erneuten Energieschock konfrontiert." Dieser führe zu höheren Produktionskosten und Verbraucherpreisen, was den Konsum wiederum hemme. Die Gewinne vieler europäischer Unternehmen dürften schmaler ausfallen, die Unsicherheit sei hoch.

Ende Februar hatten die USA zusammen mit Israel den Iran angegriffen. Dieser wehrte sich auch ⁠mit Angriffen auf mehrere ⁠Golf-Staaten. Energieanlagen wurden beschädigt und die Straße von Hormus - eine für den Öl- und Gas-Transport besonders wichtige Meerenge zwischen dem Iran und Oman - ist weitgehend gesperrt. Der Ölpreis ist auf über 100 Dollar pro Fass gestiegen. An den Tankstellen hat dies zu einem Preissprung geführt.

Für Deutschland rechnet die EU-Kommission mit weit unterdurchschnittlichen Werten. So sollte die hiesige Wirtschaft dieses Jahr nur um 0,6 Prozent zulegen, nächstes Jahr dann um 0,9 Prozent. Die hohen Ausgaben des Staates in die Bundeswehr und die Infrastruktur stabilisierten die Lage aber. 2025 hatte es nur ‌zu einem Plus von 0,2 Prozent gereicht, nach zuvor zwei Rezessionsjahren in Folge. Das ‌Haushaltsdefizit dürfte 2026 und 2027 gemessen an der Wirtschaftsleistung bei 3,7 und 4,1 Prozent liegen - deutlich über der eigentlichen EU-Obergrenze von drei Prozent.

KEIN KRIEGSENDE IN SICHT

EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis sagte, die Kommission habe für ihre neuen Prognosen die Lage bis Ende April, Anfang Mai analysiert. Seitdem sei keine wirkliche Lösung des ⁠Konflikts erkennbar gewesen. Die Dauer der Krise werde über das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen entscheiden. Bei länger erhöhten Energiepreisen würden sich die Wachstumsprognosen ‌für 2026 und 2027 noch einmal in etwa halbieren. Die Inflation ⁠würde dann nächstes Jahr nicht wieder zurückgehen, sondern länger hoch bleiben.

Aber auch im Basis-Szenario einer allmählichen Erholung der Energiepreise wären die Folgen 2027 noch zu spüren. Die Lage sollte sich zumindest wieder verbessern. Für nächstes Jahr rechnet die Kommission für die gesamte EU mit einem Wachstum von 1,4 Prozent und einer Inflation von 2,4 Prozent. Die EZB strebt eine Teuerung von ‌zwei Prozent als idealen Wert für die Wirtschaft an. Insidern zufolge wird ⁠die Europäische Zentralbank wohl im Juni die Zinsen anheben, ⁠sich jedoch mit Blick auf weitere Schritte im Juli bedeckt halten.

Stand jetzt seien die Folgen nicht mit dem Energiepreis-Schock von 2022 vergleichbar, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, so die Kommission. "Wichtig ist, dass die EU-Wirtschaft in den letzten Jahren einen erheblichen Strukturwandel durchlaufen hat." Die Abhängigkeit von Öl und Gas sei geringer als vor vier Jahren, erneuerbare Energien dafür wichtiger geworden. "

Die Kommission plädierte für gezielte Hilfen für bedürftige Haushalte und stark betroffene Unternehmen. Hilfen mit der Gießkanne seien auf lange Sicht extrem teuer. In Deutschland wurde für Mai und Juni ein Tankrabatt eingeführt, der von Ökonomen als nicht zielgenau kritisiert wurde.

Besonders hohe Wachstumsraten erwartet die Kommission für Spanien, Litauen und Polen. Mit noch deutlich höheren Haushaltsdefiziten kämpfen Frankreich und Österreich. Dombrovskis sagte, die Kommission wolle sich am 3. Juni genauer zu ⁠den Defizitverfahren gegen einzelne EU-Mitgliedsstaaten äußern. Die Tragfähigkeit der Schuldenlast sei wichtig, gleichzeitig brauche es aber auch die derzeit hohen Ausgaben für Verteidigung.

(Bericht von Christian Krämer und Philip Blenkinsop, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)