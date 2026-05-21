Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.05.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|2G Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Cavendish Hydrogen
|Bericht 1. Quartal 2026
|Deere & Co
|Bericht 2. Quartal 2026
|Generali
|Bericht 1. Quartal 2026
|Lenovo
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Multitude
|Bericht 1. Quartal 2026
|NIO (ADR)
|Bericht 1. Quartal 2026
|SBO
|Bericht 1. Quartal 2026
|Silvercorp Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|SPARC AI INC.
|Bericht 1. Quartal 2026
|Südzucker
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Take-Two Interactive Software
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Walmart
|Bericht 1. Quartal 2027
|Workday
|Bericht 1. Quartal 2027
|Zoom Video Communications
|Bericht 1. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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