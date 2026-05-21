Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.05.2026

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenWasserstoffE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
2G EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
Cavendish HydrogenBericht 1. Quartal 2026
Deere & CoBericht 2. Quartal 2026
GeneraliBericht 1. Quartal 2026
LenovoBericht Geschäftsjahr 2026
MultitudeBericht 1. Quartal 2026
NIO (ADR)Bericht 1. Quartal 2026
SBOBericht 1. Quartal 2026
Silvercorp MetalsBericht Geschäftsjahr 2026
SPARC AI INC.Bericht 1. Quartal 2026
SüdzuckerBericht Geschäftsjahr 2026
Take-Two Interactive SoftwareBericht Geschäftsjahr 2026
WalmartBericht 1. Quartal 2027
WorkdayBericht 1. Quartal 2027
Zoom Video CommunicationsBericht 1. Quartal 2027

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Take-Two
Walmart
2G Energy
NIO (ADR)
Südzucker
Lenovo
Cavendish Hydrogen
Workday
Deere & Co
Generali
Silvercorp Metals
SBO
SPARC AI INC.
Zoom
Multitude

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