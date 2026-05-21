Finanzchefin von Springer Nature wechselt zum Anlagenbauer Dürr

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr bekommt eine neue Finanzchefin: Der Aufsichtsrat habe Alexandra Dambeck für den Posten berufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Die 55-jährige Managerin soll ihren neuen Job zum 15. November dieses Jahres antreten. Sie tritt damit die Nachfolge von Dietmar Heinrich an, der bereits Ende September aus Altersgründen planmäßig ausscheidet.

Dambeck ist derzeit noch Finanzvorständin des Wissenschaftsverlags Springer Nature . Zuvor war sie zwanzig Jahre für den Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) tätig. Im Dürr-Vorstand soll sie künftig neben dem Finanzressort auch die Verantwortung für Investor Relations, Recht, Nachhaltigkeit und Informationstechnik übernehmen./tav/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dürr
Springer Nature
SPRINGER NATURE ADR/0,50
Fresenius Medical Care

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotgestern, 13:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen