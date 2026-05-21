Mailand, 21. ⁠Mai (Reuters) - Italiens größter Versicherer Generali hat im ersten Quartal mehr Gewinn gemacht als am Markt erwartet. Das bei den Investoren besonders beachtete operative Ergebnis ‌kletterte um 8,1 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten ⁠im Schnitt ⁠lediglich mit 2,04 Milliarden Euro gerechnet. "Der Bereich Leben verzeichnete eine sehr starke Geschäftsentwicklung, gestützt durch die positiven Beiträge aller Sparten", erklärte Finanzchef Cristiano Borean. Zudem habe sich im Bereich Schaden- und ‌Unfallversicherung die Profitabilität trotz der ‌stärkeren Belastung durch Naturkatastrophenereignisse weiter verbessert.

Borean bestätigte zudem die Konzernziele bis 2027. Dazu gehört ein jährliches Wachstum ⁠des Gewinns je Aktie zwischen acht und zehn ‌Prozent.

Der Nettogewinn sank im ersten ⁠Quartal um 2,2 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro. Als Gründe für den Rückgang nannte der Vorstand die Auswirkungen der Finanzmärkte auf ‌bestimmte Anlagen sowie eine ⁠einmalige Steuerbelastung von 50 Millionen ⁠Euro in Frankreich. Die Solvenzquote, eine Kennziffer für die Finanzstärke des Versicherers, fiel auf 212 Prozent von 219 Prozent zum Jahresende 2025. Hier hatten Experten mit einem geringeren Rückgang auf 214 Prozent gerechnet.

(Bericht von Gianluca Semeraro, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)