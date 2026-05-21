Airbus und Air France wegen fahrlässiger Tötung bei Absturz von 2009 schuldig

Paris, 21. ⁠Mai (Reuters) - Ein Pariser Berufungsgericht hat Airbus und Air France wegen des Absturzes eines Flugzeugs mit 228 Insassen im Jahr 2009 der fahrlässigen Tötung schuldig befunden. Das Gericht verurteilte beide Unternehmen am Donnerstag ‌zur Höchststrafe für juristische Personen von jeweils 225.000 Euro. Es folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. "Der Gerechtigkeit wurde definitiv Genüge getan", ⁠sagte ⁠Daniele Lamy, Vorsitzende der Hinterbliebenenvereinigung des Fluges AF447, die bei dem Unglück ihren Sohn verloren hatte, vor dem Gerichtssaal. Mit dem Urteil wurde eine Entscheidung aus dem Jahr 2023 aufgehoben. Damals waren der Flugzeugbauer Airbus und die Fluggesellschaft Air France freigesprochen ‌worden.

Beide Unternehmen kündigte an, beim obersten französischen ‌Gericht Berufung einzulegen. Air France sei sich bewusst, dass diese Berufung ein ohnehin schon langwieriges Verfahren weiter in die Länge zieht, teilte ⁠die Airline mit. Allerdings sei "eine strafrechtliche Haftung von Air France bereits ‌zweimal ausgeschlossen worden."

Bei dem Unglück ⁠auf der Strecke von Rio de Janeiro nach Paris waren alle 228 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Der Airbus A330 der Air France war am 1. Juni ‌2009 auf dem Flug AF447 ⁠über dem Atlantik von den ⁠Radarschirmen verschwunden. Ermittler hatten Jahre später festgestellt, dass die Piloten nach dem Ausfall von vereisten Geschwindigkeitssensoren falsch reagiert und die Maschine in einen Strömungsabriss gesteuert hatten. Die Anklage hatte sich jedoch auf Versäumnisse der Unternehmen konzentriert. Sie warf ihnen unter anderem mangelhafte Schulung der Piloten und eine unzureichende Reaktion auf ähnliche frühere Vorfälle vor.

(Bericht von Tim Hepher, geschrieben von Ralf ⁠Banser, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)