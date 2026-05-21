Gericht setzt türkischen Oppositionsführer ab - Börse bricht ein

Ankara, 21. ⁠Mai (Reuters) - In der Türkei ist der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, durch ein Gerichtsurteil abgesetzt worden. Ein Berufungsgericht annullierte am Donnerstag den Parteitag von 2023 wegen Unregelmäßigkeiten. Özel war damals zum Parteichef gewählt worden. Der ‌frühere Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu soll dem Urteil zufolge an Özels Stelle rücken. Das Urteil ist ein schwerer Schlag für die politischen Gegner ⁠von Präsident Recep ⁠Tayyip Erdogan. Ein Gericht erster Instanz hatte die Klage gegen den CHP-Parteitag im vergangenen Jahr noch abgewiesen.

Die Entscheidung belastete die Finanzmärkte schwer. Der Leitindex der Istanbuler Börse brach um sechs Prozent ein. Dies löste einen automatischen Handelsstopp aus. Zudem fielen in Dollar notierte türkische Staatsanleihen ‌auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen. Sie ‌gaben um bis zu 1,2 Cent nach, was für viele der Papiere den stärksten Rückgang seit Ende März bedeutete. Der in den USA gehandelte iShares ⁠MSCI Turkey ETF verlor 9,7 Prozent.

Özel rief alle Parlamentarier seiner Partei zu ‌einer Krisensitzung in der Parteizentrale zusammen. ⁠Zudem rief die CHP ihre Mitglieder auf, vor dem Hauptquartier gegen die Gerichtsentscheidung zu protestieren. Ein hochrangiger Parteivertreter bezeichnete das Urteil als Putschversuch. Kilicdaroglu kommentierte seine gerichtliche Einsetzung mit den Worten, es ‌möge gut für das Land sein.

Erdogans ⁠Chancen auf eine Verlängerung seiner mehr ⁠als zwei Jahrzehnte dauernden Herrschaft dürften sich infolge des Urteils verbessern. Die CHP liegt in Umfragen in etwa gleichauf mit Erdogans Regierungspartei und steht im Visier der Strafverfolgungsbehörden. Hunderte Parteimitglieder wurden im Rahmen von Korruptionsermittlungen gegen CHP-geführte Kommunen festgenommen. Zu ihnen zählt der als wichtigster Rivale Erdogans geltende Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Die Partei weist die Vorwürfe zurück.

(Bericht von Huseyin Hayatsever und Mirac Eren Dereli; bearbeitet von ⁠Jörn Poltz, redigiert von Scot W. Stevenson. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)