"Handelsblatt": Bundesbank-Vorstand Balz scheidet Ende August aus

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠20. Mai (Reuters) - Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz verzichtet einem Medienbericht zufolge auf eine zweite Amtszeit und scheidet Ende August aus ‌dem Amt. Balz habe schon vor längerem entschieden, für eine weitere Amtszeit nicht ⁠zur ⁠Verfügung zu stehen, und eine neue Tätigkeit aufzunehmen, berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise. Das Vorschlagsrecht für die Nachfolge hätten sich die ‌Grünen in Baden-Württemberg gesichert. Insidern ‌zufolge dürfte sich die Nachbesetzung allerdings verzögern, weil für die grün-schwarze Koalition ⁠in Stuttgart zunächst andere drängende Themen ‌anstünden, so das ⁠Blatt.

Gute Aussichten auf den Posten habe Insidern zufolge Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der Landesbank LBBW. Als Kandidat werde ‌auch der ⁠Hohenheimer Professor Hans-Peter Burghof ⁠gehandelt. In Finanzkreisen werde zudem über die frühere Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier von der Universität Berkeley und Karolin Schriever aus dem Vorstand des Sparkassenverbands DSGV spekuliert.

(Bericht von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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