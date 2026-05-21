Hohe Spritpreise treiben Kunden zu Walmart

Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat trotz eines starken Jahresauftakts seine Jahresziele beibehalten und einen vorsichtigen Ausblick gegeben. Für das zweite Quartal stellte der Konzern am Donnerstag ein Umsatzplus von vier bis ‌fünf Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 72 bis 74 Cent in Aussicht.

Analysten hatten mit besseren ⁠Werten gerechnet. ⁠Walmart bestätigte zudem seine Jahresprognose eines Umsatzwachstums von 3,5 bis 4,5 Prozent und eines bereinigten Gewinns je Aktie von 2,75 bis 2,85 Dollar.

Hintergrund der Zurückhaltung sind die steigenden Lebenshaltungskosten in den USA. Hohe Inflation und Benzinpreise von mehr ‌als vier Dollar pro Gallone belasten die ‌Budgets der Haushalte. Dies treibt preisbewusste Käufer in die Supermärkte des Discounters, wo sie vor allem günstige Lebensmittel und Artikel des ⁠täglichen Bedarfs kaufen.

Der Konzern versucht nach eigenen Angaben, die ‌Kostensteigerungen aufzufangen, um die Preise ⁠niedrig zu halten. Der Iran-Krieg erhöht zudem die Kosten für Rohstoffe wie Harz und Verpackungsmaterialien.

Im abgelaufenen ersten Quartal übertraf Walmart hingegen die Erwartungen. Der flächenbereinigte Umsatz ‌in den USA stieg um ⁠4,1 Prozent, während Analysten nur ⁠mit 3,8 Prozent gerechnet hatten. Das Online-Geschäft wuchs um 26 Prozent.

Dem Konzern zufolge kaufen auch zunehmend wohlhabendere Kunden bei Walmart ein. "Obwohl die Verbraucher uns sagen, dass sie einen gewissen Druck verspüren, hat die Stärke des Umsatzes angehalten", hieß es.