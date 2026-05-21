Ifo-Institut für kürzeres Kurzarbeitergeld gegen Fachkräftemangel

Berlin, 21. ⁠Mai (Reuters) - Forscher des Ifo-Instituts schlagen angesichts des Fachkräftemangels in Deutschland eine kürzere Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes vor. "Wir erleben aktuell einen Arbeitskräftemangel in vielen Branchen und gleichzeitig eine hohe Arbeitslosigkeit in anderen Bereichen", sagte Ifo-Experte Volker Meier ‌am Donnerstag. In dieser Situation sei es sinnvoll, Kurzarbeiterleistungen für schrumpfende Sektoren zu kürzen, damit die Arbeitskräfte mittelfristig für andere Sektoren ⁠zur Verfügung ⁠stehen könnten.

Aktuell bekommen Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld für maximal 24 Monate. Bis zum Jahr 2019 waren es zwölf Monate, in früheren Jahren sogar nur sechs Monate. Ab 2027 solle es wieder zwölf Monate sein. Dabei handelt es sich um eine staatliche Leistung der Bundesagentur für ‌Arbeit, die bis zu 67 Prozent des ausgefallenen ‌Nettoentgelts beträgt. Sie soll Jobs sichern, wenn ein Betrieb vorübergehend weniger Arbeit hat und auf diese Weise Kündigungen verhindern.

"Das Kurzarbeitergeld hemmt in seiner jetzigen ⁠Form die Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und wirkt für die Unternehmen ‌wie eine temporäre Lohnsubvention", sagte Ifo-Forscher ⁠Leander Andres. "Für Beschäftigte macht es die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz weniger attraktiv." Um den Übergang von alten in neue Branchen zu erleichtern, sei es wichtig, Umschulungen und Weiterbildungen gezielt ‌zu fördern. "Eine Möglichkeit wäre es, ⁠höhere Leistungen für Kurzarbeiter oder Arbeitslose ⁠zu zahlen, die gleichzeitig an einem Umschulungsprogramm teilnehmen oder ihren Job wechseln", sagte Meier.

Die Studienautoren schlagen zudem weitere Maßnahmen vor, um das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen - vor allem von Älteren, Frauen und Zugewanderten. So sollte die Rente mit 63 abgeschafft und die Abzüge bei frühzeitigem Renteneintritt erhöht werden. Auch könne das Ehegattensplitting mit geringeren Steuersätzen für Zweitverdiener abgeschafft sowie bürokratische Hemmnisse bei Arbeitsgenehmigungen und ⁠Anerkennungen von Abschlüssen von Zugewanderten beseitigt werden.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)