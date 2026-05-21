IRW-News: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration schließt Arbeitsprogramme auf dem Wolframprojekt Sisson North und dem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South in New Brunswick ab

IRW-PRESS: Adelayde Exploration Inc.: Adelayde Exploration schließt Arbeitsprogramme auf dem Wolframprojekt Sisson North und dem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South in New Brunswick ab

Vancouver, B.C. - 21. Mai 2026 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das Unternehmen oder Adelayde) (ADDY-cse) (SPMTF-usa) (A41AGV-wkn) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zwei Arbeitsprogramme abgeschlossen hat, die hubschraubergestützte aeromagnetische, radiometrische und VLF-Messungen über dem Wolframprojekt Sisson North sowie dem Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South des Unternehmens umfassten, die sich beide in New Brunswick befinden.

James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: Wir freuen uns, die Arbeitsprogramme auf unserem Wolframprojekt Sisson North und unserem Wolfram-Antimon-Projekt George Lake South aktiv voranzutreiben, während wir unser Engagement im Bereich strategisch wichtiger kritischer Minerale weiter ausbauen. Wie anhand der steigenden Wolframpreise1 deutlich wird, gewinnen Antimon und Wolfram zunehmend an Bedeutung, nachdem sich Regierungen und die Industrie auf die Sicherung einer zuverlässigen inländischen Versorgung sowie die Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Quellen konzentrieren. Da das globale Angebot nach wie vor stark konzentriert ist und die Nachfrage aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Spitzentechnologie weiter zunimmt, sind wir der Auffassung, dass diese kritischen Materialien eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft und der nationalen Sicherheit spielen könnten. Unser geologisches Team ist dabei, die bei diesen zwei Explorationsprogrammen erfassten Daten zu prüfen und auszuwerten. Zudem sehen wir der baldigen Aufnahme eines auf Gold ausgerichteten Bohrprogramms entgegen. Dank unseres starken Kassenbestands sind wir nach wie vor finanzkräftig, um unser Portfolio offensiv auszubauen und in den nächsten Monaten mehrere Impulsgeber für mehrere Projekte vorzulegen.

Das Wolframprojekt Sisson North grenzt direkt an die Wolframmine Sisson in New Brunswick. Die Wolframmine Sisson wurde vom kanadischen Premierminister Mark Carney am 13. November als eines der ersten Nation-Building Projects2 ausgewählt. Northcliff Resources Ltd. meldete außerdem am 7. August 2025, dass es vom US-Verteidigungsministerium und von der kanadischen Regierung eine Finanzierung in Höhe von insgesamt rund 29 Millionen CAD erhalten hat, um sein Projekt voranzutreiben. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Adelayde nicht zwangsläufig auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lassen.

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Wolframprojekt Sisson North

Antimon ist ein wesentlicher Bestandteil von Halbleiter- und Batteriespeichertechnologien und kommt auch in verschiedenen militärischen Anwendungen zum Einsatz. Mit den eskalierenden Spannungen im Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten, in denen der Zugang zu Rohmaterial ohnehin schon eingeschränkt ist, machen die Beschränkungen für die Ausfuhr von kritischen Mineralen aus China deutlich, wie dringlich sich westliche Nationen zuverlässige langfristige Versorgungsquellen für diese kritischen Minerale sichern müssen, die nun im Zentrum der weltweiten Lieferkettenkrise stehen.

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Antimon-Wolfram-Projekt George Lake South

Qualifizierter Sachverständiger für die Offenlegung von Bergbauinformationen:

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

1 https://businessanalytiq.com/procurementanalytics/index/tungsten-price-index/

2 www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2025/11/13/prime-minister-carney-announces-second-tranche-nation-building-projects

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, mit einer geschätzten Mineralressource von 320 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 803 ppm Li für 1.369.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) in der angedeuteten Kategorie und 157 Mio. Tonnen mit 865 ppm Li für 723.000 Tonnen LCE in der vermuteten Kategorie, die direkt an die Projekte von SLB (vormals Schlumberger) und Century Lithium Corp. angrenzt; das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 9.780 Acres großen Wolframprojekts Sisson North, die sich beide in New Brunswick befinden.

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Adelayde Exploration Inc.

James Nelson

James Nelson

President, Chief Executive Officer und Direktor

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W: www.adelaydeexp.com

2905 - 700 West Georgia Street

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