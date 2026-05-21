Konjunkturdaten

Japans Exportwachstum beschleunigt sich überraschend

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: mapman/Shutterstock.com

Japans Exporte sind im April angetrieben von einer anhaltend starken Nachfrage aus China und Europa erneut kräftig gestiegen. Das Volumen der Ausfuhren sei im Jahresvergleich um 14,8 Prozent auf 10,5 Billionen Yen (57 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mit. Damit beschleunigte sich das Exportwachstum überraschend.

Im März waren die Ausfuhren um revidierte 11,5 Prozent gestiegen. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt damit gerechnet, dass sich das Exportwachstum auf einen Anstieg von knapp zehn Prozent etwas verlangsamt. Die Importe zogen im April um knapp zehn Prozent auf 10,2 Billionen Yen an.

Das könnte dich auch interessieren

Um drei Tage verschoben
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt19. Mai · dpa-AFX
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt
EU-Einigung
USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehaltgestern, 04:10 Uhr · dpa-AFX
USA bekommen Zollvorteile unter Vorbehalt
„Die Uhr tickt“
Trump droht mit Ende der Waffenruhe18. Mai · dpa-AFX
Trump droht mit Ende der Waffenruhe
Außenamtssprecher äußert sich
Iran: Weitere Verhandlungsvorschläge mit USA ausgetauscht18. Mai · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Inflation in Deutschland
Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit knapp zwei Jahrengestern, 06:21 Uhr · dpa-AFX
Erzeugerpreise mit stärkstem Anstieg seit knapp zwei Jahren
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotgestern, 13:00 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen