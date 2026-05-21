Clarity Act passiert Bankenausschuss

US-Gesetz revolutioniert Bitcoin und Co. – diese Aktien profitieren

onvista · Uhr
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Die regulatorische Zukunft des US-Kryptomarktes könnte sich gerade grundlegend verändern: Der Gesetzentwurf "Clarity Act" hat Ende vergangener Woche eine entscheidende Hürde im US-Senat genommen und ist vom Banken-Ausschuss verabschiedet worden. Damit könnte er jetzt den Weg für eine massive institutionelle Anpassung von Bitcoin, Stablecoins und Blockchain-Infrastruktur freimachen.

Besonders im Fokus stehen dabei zwei Unternehmen: die US-Krypto-Börse Coinbase und der Stablecoin-Anbieter Circle.

In diesem Video analysiert Alexander Mayer den aktuellen Stand des Clarity Acts und ordnet ein, warum eine Verabschiedung des Gesetzes eine komplette Neubewertung des Krypto-Sektors auslösen könnte. Im Mittelpunkt stehen dabei die möglichen Auswirkungen auf Coinbase, Circle, Stablecoins und die zunehmende Verschmelzung von Wall Street und Blockchain-Infrastruktur.

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