Konflikt im Nahen Osten belastet Ölfeldausrüster SBO - Aufträge ziehen aber an

Wien, 21. ⁠Mai (Reuters) - Der österreichische Ölfeldausrüster SBO hat im ersten Quartal wegen des Konflikts im Nahen Osten einen Gewinneinbruch erlitten. Zudem belastete ein schwacher Auftragseingang aus dem Vorjahr das ‌Geschäft, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Betriebsergebnis (Ebit) schrumpfte auf 2,7 Millionen Euro von 18,3 Millionen ⁠Euro im ⁠Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich stand ein Ergebnis von null Euro nach einem Gewinn von 13,0 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der Umsatz brach um knapp ein Viertel auf 98,5 Millionen Euro ein. Konfliktbedingte logistische ‌Einschränkungen hätten den Einsatz von Produkten ‌und Dienstleistungen vor Ort vielfach unmöglich gemacht, hieß es.

Einen Lichtblick gab es jedoch bei den Neubestellungen. Der Auftragseingang stieg ⁠im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8,5 Prozent auf 117,6 ‌Millionen Euro. Damit setze ⁠sich der positive Trend seit Ende 2025 fort, sagte Konzernchef Klaus Mader. Für die zweite Jahreshälfte rechnet der Manager mit einer Erholung des Geschäfts. ‌Wie lange die Lieferprobleme ⁠andauern, hänge jedoch maßgeblich vom ⁠weiteren Kriegsverlauf ab. Um sich unabhängiger von den Schwankungen der traditionellen Öl- und Gasindustrie zu machen, treibt SBO seine Diversifizierung voran. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben verstärkt in Bereiche wie Geothermie, die Abscheidung und Speicherung von CO2 sowie den 3D-Druck von Metallteilen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian ⁠Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)