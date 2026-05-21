Libanons Finanzminister: Krieg kostet Wirtschaft bis zu 20 Mrd Dollar

Beirut, 21. ⁠Mai (Reuters) - Der Krieg zwischen Israel und der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz lässt die Wirtschaft des Libanon in diesem Jahr voraussichtlich um mindestens sieben Prozent schrumpfen. Der Konflikt könnte das Land ‌bis zu 20 Milliarden Dollar kosten, sagte Finanzminister Yassine Jaber am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Er rechne für ⁠2026 mit ⁠einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von sieben bis zehn Prozent. Statt eines erhofften Haushaltsüberschusses habe die Regierung bereits 50 Millionen Dollar aufwenden müssen, um mehr als eine Million Binnenflüchtlinge zu versorgen.

Jaber äußerte sich zudem besorgt über möglicherweise ‌ausbleibende Rücküberweisungen von im Ausland lebenden ‌Libanesen, die eine tragende Säule der heimischen Wirtschaft sind. Da die Volkswirtschaften in den Golfstaaten durch den Konflikt mit ⁠dem Iran ebenfalls unter Druck stünden, seien die dort arbeitenden ‌Landsleute nun selbst betroffen. Auch ⁠die internationale Hilfe falle deutlich geringer aus als in der Vergangenheit. "Wir sind heute auf Kredite angewiesen", sagte der Minister. Zuschüsse gebe es kaum. "Wir sind erschöpft, ‌unsere Widerstandsfähigkeit wird immer ⁠wieder auf die Probe gestellt", ⁠erklärte Jaber.

Der seit dem 2. März tobende Krieg ist ein weiterer schwerer Schlag für das Land, da der Libanon bereits unter den Folgen eines Finanzkollapses im Jahr 2019 sowie eines früheren Konflikts zwischen der Hisbollah und Israel im Jahr 2024 leidet.

(Bericht von Nazih Osseiran und Laila BassamBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert ⁠von Jörn Poltz.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)