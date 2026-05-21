Maue Reaktion auf NVIDIA | SpaceX wird global größter Börsengang

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Die Wall Street startet nach der starken Rally vom Mittwoch leichter in den Handel starten, obwohl Nvidia erneut starke Zahlen und einen robusten Ausblick geliefert hat. Genau das zeigt das aktuelle Problem des Marktes: Die Erwartungen sind bereits hoch. Nvidia schlägt die Schätzungen bei Umsatz und Gewinn klar, hebt die Prognose für das laufende Quartal deutlich an und kündigt zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm über 80 Milliarden US-Dollar an. Belastend wirken sich gleichzeitig leicht anziehende Renditen bei den langlaufenden US-Staatsanleihen aus, wie auch ein leicht steigender Ölpreis. Neue Schlagzeilen signalisieren, dass der Iran härter in den Atomgesprächen mit den USA auftritt. Im Fokus stehen außerdem Walmart und Deere nach soliden Quartalszahlen. Wie dem auch sei, werden die Aussichten von Walmart im laufenden Quartal die Schätzungen verfehlen. Deere hält wiederum nur an den Jahreszielen fest, obwohl das zweite Quartal positiv überrascht. Auch Intuit steht unter trotz, und das angehobener Jahresprognose. Die Trends bei TurboTax enttäuschen und es sollen 17 Prozent der Stellen abgebaut werden. SpaceX hat die Unterlagen für den größten Börsengang der Geschichte vorgelegt. Bei einer Bewertung von bis zu 2 Billionen US-Dollar, werden Anleger bei diesem IPO viel Mut zeigen müssen.



00:00 Überblick | Verhaltene Kursreaktionen

01:40 SpaceX wird größter Börsengang | Weitere Börsengänge

06:39 NVIDIA: Maue Reaktion trotz starker Zahlen

10:18 Big Picture: Renditen | Warsh | Iran | Kuba | Ölmarkt

14:23 Aktienmarkt fühlt sich zu sicher | Zinsen & Inflation global

17:18 Intuit | Ubisoft | Walmart | elf Beauty | Deere

21:17 Meldungen: Quantum Computing | Anthropic | Bloom Energy



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