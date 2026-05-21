Medienbericht: China verzögert Pentagon-Besuch wegen Taiwan-Waffendeal

Taipeh, 21. ⁠Mai (Reuters) - Laut einem Medienbericht verzögert China den geplanten Besuch eines hochrangigen US-Verteidigungsbeamten. Die Financial Times berichtete am Donnerstag, Peking habe signalisiert, man werde einem Besuch des Staatssekretärs im US-Verteidigungsministerium, Elbridge Colby, erst zustimmen, wenn Trump über ein geplantes Waffenpaket für Taiwan im Wert von 14 Milliarden Dollar entschieden ‌habe. Der Bericht beruft sich auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Colby habe mit chinesischen Vertretern über einen Besuch im Sommer gesprochen.

US-Präsident Donald Trump hatte nach seinem Besuch ⁠in Peking in ⁠der vergangenen Woche erklärt, er habe noch nicht über den Waffenverkauf entschieden. Nach US-Recht ist Washington verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen. Sowohl republikanische als auch demokratische Kongressabgeordnete haben die US-Regierung zur Fortsetzung der Waffenverkäufe gedrängt. Am Mittwoch kündigte Trump an, er werde mit dem taiwanischen Präsidenten Lai Ching-te sprechen. Lai sagte dazu am ‌Donnerstag, er freue sich auf ein Gespräch mit dem ‌US-Präsidenten. Ein direkter Austausch wäre ein bedeutender diplomatischer Schritt, da die Präsidenten der USA und Taiwans seit 1979 nicht mehr unmittelbar miteinander gesprochen haben. Damals hatte Washington die diplomatische Anerkennung von Taipeh ⁠auf Peking übertragen.

HARSCHE WARNUNG AUS PEKING

Chinas Staatschef Xi Jinping hatte Trump bei seinem Besuch in ‌Peking mit ungewöhnlich harschen Worten vor einem "falschen Umgang" ⁠mit der Taiwan-Frage gewarnt. Dies könne zu einer gefährlichen Situation führen, in der die USA und China sogar in einen Konflikt geraten könnten. Trump sagte nach seiner Rückkehr aus China vor Journalisten, an der Taiwan-Politik der USA habe sich nichts ‌geändert. Er glaube nicht, dass es in ⁠der Taiwan-Frage einen Konflikt mit China gebe.

China ⁠hat nie auf die Anwendung von Gewalt verzichtet, um Taiwan unter seine Kontrolle zu bringen. Die Führung in Peking hat wiederholte Gesprächsangebote von Taiwans Präsident Lai zurückgewiesen, den sie als "Separatisten" bezeichnet. Taiwan liegt nur 80 Kilometer vor der Küste des chinesischen Festlandes und ist seit 1949 selbstverwaltet. Damals besiegten die Kommunisten von Mao Zedong im chinesischen Bürgerkrieg die nationalistischen Kuomintang unter Chiang Kai-shek, die sich daraufhin auf die Insel Taiwan zurückzogen und dort jahrzehntelang autoritär herrschten. Heute ist Taiwan demokratisch regiert und sieht sich als ⁠unabhängige Republik China an.

(Berichte von Rishabh Jaiswal und Ben Blanchard, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)