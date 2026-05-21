Merz schlägt "assoziierte Mitgliedschaft" der Ukraine in der EU vor

Brüssel, 21. Mai (Reuters) - ⁠Bundeskanzler Friedrich Merz hat vorgeschlagen, der Ukraine als Zwischenschritt zur EU-Mitgliedschaft eine direkte Rolle in den Strukturen der Europäischen Union einzuräumen. In einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der EU, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, regte Merz einen neuen Status als "assoziiertes Mitglied" an. Ukrainische Regierungsvertreter könnten demnach an ‌EU-Gipfeln und Ministertreffen teilnehmen, hätten jedoch kein Stimmrecht. Dies solle ein Abkommen zur Beendigung des Krieges erleichtern.

Zudem schlug der Kanzler vor, dass die EU-Mitglieder eine "politische Verpflichtung" eingehen, die Beistandsklausel der Gemeinschaft ⁠auf die ⁠Ukraine anzuwenden. Damit solle eine belastbare Sicherheitsgarantie geschaffen werden. Weitere mögliche Vorteile für Kiew seien ein ukrainischer EU-Kommissar sowie Vertreter im Europäischen Parlament, jeweils ohne Stimmrecht. Einen solchen Status gibt es nach den derzeitigen EU-Regeln nicht. "Mein Vorschlag spiegelt die besondere Situation der Ukraine wider, eines Landes im Krieg", schrieb Merz. "Er wird dazu beitragen, die laufenden Friedensgespräche im Rahmen einer ausgehandelten Lösung zu erleichtern." ‌Dies sei nicht nur für die Sicherheit der Ukraine, sondern ‌für die des gesamten Kontinents von entscheidender Bedeutung.

INNOVATIVE LÖSUNGEN AUCH FÜR ANDERE KANDIDATEN

Experten zufolge könnte ein klarer Weg in die EU für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj entscheidend sein, um der Bevölkerung ein Friedensabkommen ⁠vermittelbar zu machen. Dies gelte insbesondere dann, wenn die Ukraine nicht die Kontrolle über ihr gesamtes ‌Territorium zurückerlange oder nicht in die Nato aufgenommen werde, ⁠was weithin erwartet wird. Merz kündigte an, seine Ideen mit den anderen europäischen Staats- und Regierungschefs zu besprechen. Sein Ziel sei es, bald eine Einigung zu erzielen und eine spezielle Arbeitsgruppe einzurichten, um die Details auszuarbeiten.

EU-Vertretern zufolge ist es unrealistisch, dass die ‌Ukraine in den nächsten Jahren die volle Mitgliedschaft ⁠in der Staatengemeinschaft erlangt. Zwar war in ⁠einem 20-Punkte-Friedensplan, der zwischen den USA, der Ukraine und Russland diskutiert wurde, das Jahr 2027 als Datum vorgesehen. Der Beitrittsprozess ist jedoch in der Regel langwierig und bürokratisch. Er erfordert detaillierte Verhandlungen und rechtliche Reformen, um die demokratischen und wirtschaftlichen Standards der EU zu erfüllen. Zudem müssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen.

Merz schrieb weiter, es könne ein Aussetzungsmechanismus oder eine Verfallsklausel eingeführt werden, falls die Ukraine bei rechtsstaatlichen Standards oder im Beitrittsprozess Rückschritte mache. Der Vorschlag werde andere Beitrittskandidaten nicht benachteiligen. Die EU solle auch für jene Länder, die sich schon lange ⁠um einen Beitritt bemühen, nach innovativen Lösungen suchen. Dies betrifft vor allem die Staaten des westlichen Balkans.

(Bericht von Andrew Gray and Lili BayerBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)